İstanbul Avrupa Yakası’nda 300’e yakın Müşteri İşlem Merkezi (MİM) ile sektörde her zaman ilklere imza atan CK Boğaziçi Elektrik, Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom’un internet ürünlerini de tek noktadan tüketici ile buluşturacak.

NKolay ve Pratik İşlem iş birliği oluşturulan MİM’lerde ilk etapta internet ürünlerinin satışı yapılacak. İkinci etapta ise internet ve elektrik hizmetine yönelik ortak ürünleri içeren kampanyalar da gündeme gelecek. Tüketicilerin temel ihtiyaçlarını tek noktadan adresleyebilmeyi amaçlayan ve Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen bu iş birliği sayesinde, 14,90 TL’den başlayan cazip internet paketleri tüketicilere ulaşacak.

Enerji ve telekom sektörlerinin lider şirketleri CK Boğaziçi Elektrik ile Türk Telekom, tüketicilerin hayatını kolaylaştırmak adına ortak bir adım attı. CK Boğaziçi Elektrik’in İstanbul Avrupa Yakası’nda NKolay ve Pratik İşlem bayileri ile iş birliğine giderek oluşturduğu ve sayıları 300’e yaklaşan Müşteri İşlem Merkezi (MİM) bundan sonra Türk Telekom internet ürünleri ile de müşterilerine hizmet verecek.

CK Boğaziçi Elektrik ve Türk Telekom tarafından 31 Ocak 2018’de lansmanı yapılan ve iki aşamadan oluşan iş birliğinin ilk adımında; tüketiciler MİM’lerden elektrik ihtiyaçlarının yanı sıra internet ürünlerine de ulaşabilecek. Bir süre sonra ise Türk Telekom ve CK Boğaziçi Elektrik, serbest tüketici kapsamına giren, yani ayda 75 TL’nin üzerinde elektrik tüketen abonelere ortak kampanya ile özel ürünler ve paketler de sunacak. Tüketici, elektrik ve internetle ilgili her türlü hizmeti MİM’lerden alırken abonelik, fatura ödeme, kampanyalardan yararlanma gibi hizmetlere de aynı noktadan ulaşacak.

BAKAL: Güvenli İşlem Merkezleriyle Hayatı Kolaylaştırıyoruz

Toplantıda yaptığı konuşmada başta İstanbul Avrupa Yakası olmak üzere toplam 4,5 milyon elektrik tüketicisine hizmet verdiklerini dile getiren CK Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, “Yaklaşık 1,5 milyon müşterimiz sayıları 300’e yakın Müşteri İşlem Merkezi (MİM) üzerinden işlemlerini gerçekleştiriyor. NKolay ve Pratik İşlem iş birliği ile oluşturulan bu noktalarda tüketicilerimiz güvenli bir şekilde ödeme yaparken CK Boğaziçi Elektrik’in avantajlı tarife ve kampanyalarından yararlanabiliyor. Yetkili ödeme noktalarında elektriğin yanı sıra diğer kurum ve kuruluşlara ait fatura ödeme, para transferi ve benzeri diğer işlemleri tek çatı altında toplanmış durumda. Enerji sektöründe her zaman ilklere imza atan yenilikçi yapısı ile öne çıkan CK Boğaziçi Elektrik, şimdi de Türk Telekom’la iş birliğine gidiyor. Attığımız bu adımla tüketicilerin hayatını daha da kolaylaştırıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

DOANY: Türkiye'yi Geleceği Bağlamak İçin Çalışıyoruz

Toplam 40,5 milyon abone ile Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom’un CEO’su Dr. Paul Doany, Türkiye’de internet penetrasyonunun yüzde 48, Avrupa’da ise yüzde 72 seviyesinde olduğunu hatırlatarak CK Boğaziçi Elektrik ile olan iş birliği hakkında şu açıklamalarda bulundu:

“Türk Telekom olarak ana hedeflerimiz arasında Türkiye’deki internet penetrasyonunu artırmak ve de ülkemizin her noktasında internet kullanımının eşit seviyelerde olmasını sağlamak yer alıyor. Ancak bu sayede, Türkiye için sürdürülebilir bir kalkınma yaratabilir; ülkemizi geleceğe bağlayarak dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer almasını sağlayabiliriz. Bu hedef ve bilinçle, Sayın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Ahmet Arslan’ın Mart ayında Kars’ta başlatmış olduğu “İnternetsiz Ev Kalmasın” seferberliğine ilk yanıt veren şirket olduk. Evde internetin yaygınlaşması amacıyla 4 Mbps’ye kadar Limitsiz 20 GB internet paketini vatandaşlarımıza oldukça erişilebilir fiyatlarla sadece 14,90 TL’ye sunduk. Ayrıca, toptancı şapkamızla bu paketi diğer internet servis sağlayıcı şirketlere hiçbir kâr koymadan sunduk ki onlar da müşterilerine benzer fiyatta önerebilsinler. Ek olarak, Türk Telekom’un nesnelerin interneti (IoT) alanında en önemli değer yaratabileceği alanlardan birini enerji sektörü olarak görüyoruz ve CK Boğaziçi Elektrik ile başladığımız iş birlikleri sayesinde önümüzdeki on yılda talep ve arz arasında olabilecek dengesizlikleri ortadan kaldırma anlamında önemli sinerjiler ve fırsatlar yakalayacağımızı düşünüyoruz. Son olarak, CK Boğaziçi Elektrik ile daha fazla tüketiciyi internet dünyasının nimetleri ile buluşturmak amacıyla iş birliğine gitmekten ve tek noktadan tüketicilerin en temel ihtiyaçlarından olan elektrik ve internet ürünlerini sunabilmekten büyük heyecan duyuyoruz. İleride tüketicilerin faydasına ve de ülkemizin kalkınmasına yol açacak yeni iş birlikleri yapmaya devam edeceğiz.”

Herhangi Bir Ücret Alınmayacak

Bu arada yüksek müşteri memnuniyetini hizmetlerinin odak noktasına koyan CK Boğaziçi Elektrik ve Türk Telekom iş birliği çerçevesinde öncelikle tüm MİM’lerdeki çalışanlara yeni süreç ile ilgili özel eğitim verdi. Uçtan uca hizmet anlayışı ile zengin bir içeriğe sahip mükemmel bir müşteri deneyimi yaşatacak yeni sistem çerçevesinde Türk Telekom’un yüksek talep gören 14,90 TL’lik 4 Mbps’ye kadar limitsiz 20 GB internet paketi başta olmak üzere kampanyalı ve kampanyasız internet ürünlerinin satışı başladı. İş birliğinin ileriki dönemlerinde internet dışı ürünler de kapsama dâhil olacak. CK Boğaziçi Elektrik MİM’lerinde verilecek yeni hizmetlerle ilgili tüketiciden herhangi bir ad altında ekstra bir ücret alınmayacak.