Çiftçilere özel geliştirilen Asistan mobil uygulaması ve tüm Türkiye’de güvenli sürüş bilincini yaymayı hedefleyen sosyal sorumluluk projesiyle TürkTraktör, 2018’de de çiftçilerin her zaman yanında olduğunu bir kez daha gösterdi

İzmir- Türk traktör pazarındaki kesintisiz liderliğini 11. yılına taşıyan TürkTraktör, 2018 yılının odağına da tarım sektörünün gelişimine katkıda bulunacak ve çiftçilerin değişen ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmaları koydu.

Fuar öncesinde yapılan basın yemeğinde gazetecilerle bir araya gelen TürkTraktör Genel Müdürü Marco Votta açıklamalarına 2017 yılının kısa bir değerlendirmesini yaparak başladı: “TürkTraktör olarak 2017 yılını pazardaki kesintisiz liderliğimizi 11. yılına taşıdığımız bir yıl olarak tamamladık. Bu başarımızın ardında daima tarımı geliştirmek adına üretimden Ar-Ge’ye kadar uzanan alanlarda yaptığımız çalışmalarımız yatıyor.”

2017: Öncü Çalışmalarla Dolu Geçen Bir Sene

2017’nin TürkTraktör için ilklerin hayata geçirildiği ve öncü olma kimliğini destekleyecek çalışmalarla dolu geçtiğini söyleyen Marco Votta; “2016’da denetimlerinden yüksek puan toplayarak “Bronz Fabrika” unvanını alan Ankara fabrikamızdan sonra Sakarya Erenler Fabrikamız da faaliyete başlamasından sonra 3 yıl gibi çok kısa sürede, “Bronz Fabrika” unvanını almaya hak kazandı. Tüm yeniliklerimizin temelini oluşturan Ar-Ge alanında da yine çok verimli bir çalışma dönemi geçirdik. Yıl boyunca merkezimizde 22 aktif proje yürütülürken, 5 tanesi başarı ile tamamlandı. 18 proje kapsamında, ürün geliştirme, emisyon mevzuatına uyum ve yeni teknolojilerin ürünlere adapte edilmesi çalışmaları yapıldı. 2017’nin hemen sonunda ise Türkiye’de sektöründe ilk defa ve Türk mühendisleri tarafından geliştirilen Tier 4 motorlarımızı tanıttık. TürkTraktör tarafından geliştirilen yeni nesil elektronik kontrollü motorlar yurtdışındaki çiftçilerin kullanımı için ihracata hazır.”

Marco Votta, çiftçinin ürünlere daha kolay ulaşabilmesini sağlayan TürkTraktör Finans hizmetini de yenilikçi bir çözüm olarak 2017 yılında sunmaya başladıklarını söyledi: “Çiftçimizin en son teknoloji ile donatılmış ürünlere daha kolay ve hızlı şekilde erişmesini sağlamak adına ‘Tüm finansal işlemler tek çatı altında’ mottosuyla ortaya çıkan TürkTraktör Finans, Türkiye’de bu alanda sunulan ilk çözüm olma özelliğine sahip. Türkiye’nin dört bir yanında hizmet veren bayilerimiz üzerinden işleme sunulan TürkTraktör Finans, çiftçilere en pratik ve kolay kredi deneyimini yaşatmak üzere tasarlandı. Bu sistem sayesinde çiftçiler kendilerine sağlanan krediyle bayilerimizden ihtiyaçları olan traktörü, tarımsal ekipman ve iş makinasını satın alarak evlerine dönebiliyorlar.”

Teknoloji Kullanımı: Tarımı İleriye Taşıyacak En Önemli Unsur

TürkTraktör’ün 2018’i de yine öncü olma vizyonuyla ortaya çıkan farklı ürün ve çözümlerle karşıladığını ifade eden Marco Votta, “Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de teknoloji kullanımının artırılması tarımı geliştirecek en önemli unsurların başında geliyor. Biz de TürkTraktör olarak gerek ürünlerimizin geliştirilmesi tarafında gerekse de çiftçimizin bilgiye erişimini kolaylaştırmak adına teknolojiyi odağımızda tutuyor ve bu kapsamda da farklı yeniliklere imza atıyoruz. Bunlardan biri de tanıtımını İzmir’de yaptığımız mobil uygulamamız. Asistan adını verdiğimiz bu uygulamamız ile başta çiftçiler olmak üzere uygulamayı kullanan herkesin sosyal ve iş hayatının daha verimli planlayabilmesine destek oluyoruz. Asistan’ı pratik bir şekilde cep telefonu veya tabletlerine indiren kullanıcılar bulundukları bölgenin hava durumundan, sektörel haberlere; tarlalarına ektikleri ürünlerin fiyatlarına kadar birçok farklı bilgiye ulaşabiliyorlar. Buna ek olarak hızlı ve kolay bir şekilde bulundukları konuma bağlı olarak en yakın servisten randevu talep edebiliyorlar. Asistan aynı zamanda uygulama üzerinden sosyal medya paylaşımları yapılmasına da olanak tanıyor” diye açıkladı.

Bilinçli Çiftçi, Güvenli Tarım Hareketimize 9 Haftada 11 Bin 500’den Fazla Kişi Katıldı

Bilinçsiz traktör sürüşünün ve tarım ekipmanları kullanımının neden olduğu kazaların göz ardı edilmemesi gereken ulusal bir sorun olduğu noktasından yola çıkarak TürkTraktör’ün 2017 yılının sonunda bir sosyal sorumluluk projesi olarak başlattığı ve çiftçiler ile tüm traktör kullanıcılarına öncelikle güvenli sürüş bilinci aşılamayı hedefleyen Bilinçli Çiftçi, Güvenli Tarım Hareketi ile ilgili güncel bilgileri de paylaşan Marco Votta, “Projemizin ilk adımı olarak dijital bir yarışma düzenledik. 9 hafta süren bu yarışmamıza toplamda 11 bin 500’den fazla kişi katıldı. Dijital anketimizde sorularımızı yanıtlayan katılımcıların %90’ının traktörü var, %93’ü de ehliyetli traktör kullanıcısı. En fazla yanlış yapılan soruların detayına bakıldığında trafik kuralları, zor arazi koşullarında ve ekipman kullanımında bilgi eksikliği görüldü. Sonuçlara göre %55 oranındaki katılımcı ise Güvenli Sürüş Eğitimi almak istediklerini ifade edip, gelişime ne kadar açık olduklarını gösterdiler.”

Marco Votta projenin bundan sonraki aşaması için TürkTraktör çalışanlarının çocukları ile çektikleri ‘Güvenli Sürüş Eğitimi” filminin de ilk gösterimini yaptı.

Filmin www.bilincliciftci.com internet adresinden de izlenebileceğini dile getiren Votta; sahada ve dijital ortamda güvenli sürüş eğitimleri vereceklerini de söyledikten sonra “Bugüne kadar her sattığımız traktör sahibine satış sonrası servislerimiz ilk kullanım öncesi güvenli traktör kullanımına dair eğitimler veriliyordu. Ancak Türkiye çapında alınan istatistikler şunu gösteriyor ki, halen her ilimizde günde 9 kaza meydana geliyor. Hem can hem de mal kaybına yol açan bu kazalar aynı zamanda tarımdaki üretimi de düşürüyor. Hiçbir şeyin insan hayatından daha önemli olmadığına bir kez daha dikkat çekmek üzere başlattığımız ‘Bilinçli Çiftçi, Güvenli Tarım Hareketi’mizin sağlayacağı etki ile projemizin Türkiye’nin kanayan yarası olan bu sorununa dikkat çekerek, kayıpların azalmasını arzu ediyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.