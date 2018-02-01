Eski Günlerine Dönüyor! Turizm Sektörünün Cirosu 26 Milyar Dolara Yükseldi
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Eski Günlerine Dönüyor! Turizm Sektörünün Cirosu 26 Milyar Dolara Yükseldi


Eski Günlerine Dönüyor! Turizm Sektörünün Cirosu 26 Milyar Dolara Yükseldi
Eski Günlerine Dönüyor! Turizm Sektörünün Cirosu 26 Milyar Dolara Yükseldi Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-02-01 Saat: 14:30:37
Anasayfa Turizm Eski Günlerine Dönüyor! Turizm Sektörünün Cirosu 26 Milyar Dolara Yükseldi

2017 senesinde Türkiye'yi ziyaret eden turistlerin gıda harcamaları 6 milyar dolar olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'in elde ettiği veriler kapsamında, 2014 senesini 34.3 milyar dolar tutarında kazançla sonlandıran turizm sektörünün gelirleri, 2015 senesinde yaşanan terörizm olayları sebebiyle 31.5 milyar dolara, 2016 senesinde yaşanan hain darbe girişimi sebebiyle ise 22.1 milyar dolara geriledi. Diplomatik girişimler ve alınan tedbirlerin ardından eski günlerine kavuşmaya başlayan turizm sektörü, 2017 senesinde gelirlerini bir önceki seneye kıyasla yüzde 19 arttırarak yaklaşık 26.3 milyar dolara taşıdı.  

Geçen sene tatil için Türkiye'yi seçen turistlerin toplam turizm harcamalarının 21 milyar 461 milyon 603 bin dolarlık bölümünü kişisel, 4 milyar 822 milyon 53 bin dolarlık bölümünü ise paket tur harcamaları oluşturmaktaydı. Turistlerin kişisel harcamaları arasında en fazla paya sahip kalem 5 milyar 860 milyon dolar tutarında harcamayla gıda harcamaları olarak belirlenirken, gıda harcamalarını 3 milyar 701 milyon dolar tutarında harcamayla uluslararası ulaştırma harcamaları izledi. 

Giyim Ve Ayakkabıya İlgi Arttı

Bu süreçte turistler, konaklama için 3 milyar 84 milyon dolar tutarında, yurt içi ulaştırma için 1 milyar 967 milyon dolar, sağlık için 827 milyon dolar, spor, eğitim ve kültür için 292 milyon dolar, tur hizmetleri için de 105 milyon dolar tutarında harcama yaptı. Turistlerin Türkiye'de giyim ve ayakkabıya olan ilgisi de arttı. Türkiye'ye gerçekleştirdikleri ziyaretlerde turistlerin giyim ve ayakkabı harcamaları 3 milyar 156 milyon dolara ulaştı. 

Arkadaşlarına özel hediyeler almayı ihmal etmeyen turistler, hediyelik eşya ürünlerine 1 milyar 266 milyon dolar harcama yaptı. Halı ve kilim harcamaları 102 milyon dolar, diğer harcamalar 949 milyon dolara ulaştı. Turistler marina hizmetlerine ise 47 milyon dolar harcadı. 

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