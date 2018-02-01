Decathlon 2 Yeni Uygulamayla Kolaylık Sağlıyor
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Decathlon 2 Yeni Uygulamayla Kolaylık Sağlıyor


Decathlon 2 Yeni Uygulamayla Kolaylık Sağlıyor
Decathlon 2 Yeni Uygulamayla Kolaylık Sağlıyor Elif İşçi - Tarih: 2018-02-01 Saat: 14:22:24
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Decathlon ülke genelinde yayılan 25 farklı mağazası ile büyümeye devam ediyor. Decathlon 2 yenilikçi uygulaması ile birlikte müşterilere pek çok anlamda kolaylık sağlıyor.

25’e ulaşan mağazası ve online alışveriş sitesi decathlon.com.tr ile 70 farklı spor dalında binlerce ürün sunan Decathlon’da 2 yenilikçi uygulama başlıyor.

Aradığınız Ürünü Mağazada Bulamazsanız, KIOSK’tan Sipariş Edebilirsiniz!

Aradığınız ürünü veya bedenini gittiğiniz mağazada bulamazsanız, mağazadaki KIOSK adlı sipariş verme ekranlarından istediğiniz ürünü aratıp ister evinize ister size en yakın mağazaya

sipariş verebilirsiniz. Ödemenizi kart ve havalenin yanı sıra sipariş esnasında mağazadan nakit olarak da yapabilirsiniz. Uygulama, tüm Decathlon mağazalarında geçerli.

E-rezervasyon Başlıyor: Decathlon’da İnternetten Ayırt, Mağazadan Satın Al!

Ürünleri websitesi üzerinden ayırtma olanağı sunan yenilikçi e-rezervasyon uygulaması Şubat ayının ikinci yarısında hayata geçecek. Müşteriler istedikleri ürünleri decathlon.com.tr sitesi üzerinden ayırtıp mağazadan satın alabilecek. Bu hizmetle birlikte mağazalar kullanıcılara 1 saat içerisinde siparişlerini mağazadan teslim alma olanağı sunacak.Yeni uygulama ile birlikte ürün ayırtma işlemi mağazadan gerçekleştirilecek. Bunun üzerine ürün bulamama sorunu da ortadan kaldırılmış olacak. 

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