Yurtiçi Kargo Sevgililer Gününe Özel Kampanya Hazırladı
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Yurtiçi Kargo Sevgililer Gününe Özel Kampanya Hazırladı


Yurtiçi Kargo Sevgililer Gününe Özel Kampanya Hazırladı
Yurtiçi Kargo Sevgililer Gününe Özel Kampanya Hazırladı Elif İşçi - Tarih: 2018-02-01 Saat: 14:33:25
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Lider kargo firmalarından birisi olan Yurtiçi Kargo sevgililer gününe özel bir kampanya hazırladığını açıkladı. Çeşitli hediyeler ve indirimli kargo gönderi ödemeleri sayesinde çiftlere destek verileceği açıklandı.

Yurtiçi Kargo, 1 Şubat-15 Şubat 2018 tarihleri arasında gerçekleştireceği “Sevgililer Günü Kampanyası” ile kargolarını Yurtiçi Kargo şubelerine veya acentelerine teslim eden müşterilerine, standart taşıma,  adrese teslim ve alıcıya bilgi SMS hizmetleri üzerinden avantajlı fiyatlar sunacak.
1.2.2018, İstanbul; 850’den fazla şubesi, 14.000’den fazla çalışanı ve 4000’i aşkın araç filosu ile Türkiye'nin 81 ilinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren Yurtiçi Kargo, “Sevgililer Günü Kampanyası” ile bu yıl da sevgililer için mesafeleri ortadan kaldırmayı hedefliyor. 
Yurtiçi Kargo, 15 Şubat 2018 tarihine kadar, yalnızca yurtiçi gönderilerde geçerli olacak “Sevgililer Günü Kampanyası” kapsamında kargosunu Yurtiçi Kargo şubesine veya acentesine getiren müşterilerine standart taşıma, adrese teslim ve alıcıya bilgi SMS hizmetlerini 7,70 TL’den başlayan avantajlı fiyatlarla sunacak.  
“Sevgililer Günü Kampanyası” hakkındaki detaylı bilgiye, Türkiye genelinde faaliyet gösteren 850’den fazla Yurtiçi Kargo şubesinin ve acentesinin yanı sıra, www.yurticikargo.com adresinden veya 444 99 99 nolu Yurtiçi Kargo çağrı merkezinden ulaşılabilir.

 

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