Aylık ekonomi dergisi Turkishtime'ın Şubat sayısında bankaların ihracatçı KOBİ'lere yönelik ürün ve kredilerini kapsamlı bir dosyayla inceledi. Turkishtime'ın Şubat kapağında ise dünya ekonomisini sarsan Blockchain (Blok Zincir) teknolojisi ve Türkiye'deki ilk Blockchain uygulamaları var.

Turkishtime dergisi Şubat sayısının kapağını Türk şirketlerinin ve TÜBİTAK’ın gündemindeki Blockchain projelerine ayırdı. "Bitcoin’i boş verin, arkasındaki Blockchain teknolojisine odaklanın" yorumuyla dikkat çeken dosyaya göre Blockchain’de iş dünyasının öncülüğünü bankacılık sektörü yapıyor. Akbank, Ripple ile Blockchain altyapısını uluslararası para transferlerinde kullanmak üzere anlaşma sağladı. Bankalararası Kart Merkezi, Türkiye’nin ilk Blockchain projesiyle, kurum çalışanlarına yönelik bir sadakat programı geliştirdi. Türk bankalarının Blockchain projelerinin diğer detayları, Turkishtime'ın Şubat sayısında yer alıyor.

Blokzincir (Blockchain) konusunda Türkiye’nin geleceğinin çizildiği yerlerden biri de TÜBİTAK’ta kurulan Blokzincir Araştırma Laboratuvarı. TÜBİTAK Bilgem İş Geliştirmeden sorumlu Başkan Yardımcısı Orhan Muratoğlu, Turkishtime’da yer alan röportajında, “Madencilikle uyumlu uluslararası platformda güven veren yerli bir kripto paranın çıkarılması ufuk açıcı olacaktır” diyor.

Turkishtime'ın yeni sayısında Türkiye'deki etkilerini incelediği bir başka teknoloji ise yapay zekâ. Türkiye'de çok sayıda şirket, yapay zekâ projesi başlattı veya üzerinde çalıştığı projeyi devreye aldı. Turkishtime'ın haberine göre Arçelik’in ‘Yedek Parça Tahminleme’ projesi, yaklaşık 350 bin çeşit yedek parçanın planlama sürecini sistematik bir hale getirdi. Assan Hanil'in chatbot'u, çalışanların sorularına yanıt veriyor. Yapay zekâda Türkiye’nin öncü projelerini, Turkishtime'da yer alan dosyadan öğrenmek mümkün.

Kredi Yağmuru

Bankalar bu yıl yeni ürün ve kredilerle KOBİ’lerin kapısını çalıyorlar. İhracatçı KOBİ’lere yönelik yeni ürünler özellikle dikkat çekiyor… Turkishtime, kapsamlı bir dosayla bankaların ihracatçılar ve KOBİ'lere yönelik ürün ve kredilerini anlatıyor.

Pizza Girişimcisi Nasıl Olunur?

Girişimcilere yönelik haberleriyle de dikkat çeken Turkishtime, Şubat sayısında pizza restoranlarının franchising koşullarını da inceledi. Turkishtime'a göre Pizza zincirlerinin halkası olmanın anahtar teslim maliyeti 500 bin lirayı buluyor. Pizza restoranlarının franchising koşulları Turkishtime'ın Şubat sayısında yer alıyor...