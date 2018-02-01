TürkTraktör'den Türkiye Ekonomisine İlişkin Açıklamalar!
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TürkTraktör'den Türkiye Ekonomisine İlişkin Açıklamalar!


TürkTraktör'den Türkiye Ekonomisine İlişkin Açıklamalar!
TürkTraktör'den Türkiye Ekonomisine İlişkin Açıklamalar! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-02-01 Saat: 14:45:27
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Türkiye ekonomisinin çok güçlü bir yapıya sahip olduğunu dile getiren Votta, Türk bankacılık sektörünün AB ülkelerinin bankacılık sektörünün genelinden daha iyi seviyede olduğuna işaret etti.

İzmir Konak bölgesinde bir otelde gerçekleştirilen toplantıda sektöre ve ekonomiye ilişkin yapmış olduğu değerlendirmelerde TürkTraktör Genel Müdürü Marco Votta, çiftçilerin ürünlere daha kolay ulaşmasına fırsat veren şirketin yenilikçi bir çözüm olarak 2017 senesinde finans hizmetleri sunmaya başladıklarını ifade etti. Türkiye'de satışı yapılan her 2 traktörden birinin TürkTraktör markasını taşıdığına dikkat çeken Votta, 130 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini bildirdi. Türkiye'de 2017 senesinde traktör üretim rekoru kırıldığını vurgulayan Votta, tarım sektöründe dijitalleşme sağlanması için çiftçilerin eğitilmesinin gerekliliğine işaret etti. 

Tarım Sektörü Dijitalleşecek

TürkTraktör'ün 2017 senesi sonlarında başlattığı sosyal sorumluluk projesi Bilinçli Çiftçi'ye dair bilgilendirme yapan Votta, "Güvenli Tarım Hareketi"ne yönelik güncel bilgileri de aktararak, projenin ilk aşamasında bir dijital yarışma düzenlediklerini anlattı. Yarışmaya 11 bin 500 kişinin katılım gerçekleştirdiğini belirten Votta, yarışmada genellikle trafik kuralları, zorlu arazi koşullarında ve ekipman kullanımı konuları en çok hata yapılan konular oldu. Votta, sonuçlara göre yüzde 55 oranında katılımcılar ise Güvenli Sürüş Eğitimi almak istediklerini belirterek, kendilerini geliştirmeye ne kadar açık olduklarını gösterdiklerini ifade etti. 

Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de teknolojinin kullanımının çoğalmasının tarım sektörünü geliştirecek en önemli etkenlerden biri olduğuna işaret eden Votta, TürkTraktör'ün bu alanda çalışmalar yürüttüğünü vurguladı. Bu çalışmalar kapsamında ''Asistan'' adında mobil bir uygulama geliştirdiklerini bildiren Votta, bu uygulama sayesinde herkesin sosyal ve iş hayatını daha verimli şekilde planlayacağını aktardı.  

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