Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'in elde ettiği veriler kapsamında, Türkiye'nin geçen senenin 12 aylık dönemine ait toplam ithalatı bir önceki seneye kıyasla yüzde 17.7 oranında artarak 233 milyar 791 milyon 662 bin dolara ulaştı. 2016 senesinde 27 milyar 169 milyon 80 bin dolara ulaşan enerji ithalatı, geçen sene yüzde 37 oranında yükselerek 37 milyar 194 milyon 822 bin dolara ulaştı.

Konuya yönelik yapmış olduğu açıklamalarda Enerji Piyasaları ve Politikaları Enstitüsü (EPPEN) Başkanı Volkan Özdemir, Türkiye'nin enerji ithalatındaki artışın toplam ithalattaki artışın iki katı olduğuna dikkat çekti. Bu artışın önceden tahmin edilen bir durum olduğunu belirten Özdemir, 2017 senesinde petrol fiyatlarının yükseldiğini bildirerek, özellikle dördüncü çeyrek dönemde 70 dolar bandına kadar çıktığına dikkat çekti. 2016 senesinde petrol fiyatlarının ortalama 44 dolarda seyrettiğini anımsatan Özdemir, 2017 senesinde ise 55-60'lı rakamlar seviyesinde seyrettiğini belirterek, Türkiye'nin net bir petrol ve doğalgaz ithalatçısı olduğunu ve faturaların yükselmesinin normal olduğunu dile getirdi. Tüketimin Artmasıyla İthalatın Artacağını Belirtmişlerdi