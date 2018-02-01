Doğtaş’ın ardından Kelebek markasının Turquality hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Doğtaş Kelebek Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, gerek Doğtaş gerekse Kelebek markalarıyla ihracat atağına geçtiklerini ve 2018’i ihracat yılı ilan ettiklerini söyledi.

Türkiye’nin lider mobilya şirketlerinden Doğtaş Kelebek Mobilya, 2018’i ihracat yılı ilan etti. Doğtaş markasının ardından Kelebek markası için de Turquality hazırlıklarını tamamlayan şirket, dünyanın dört bir yanından 32 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Bu yıl yurtiçi büyümenin yanı sıra yurtdışında da mağazalaşmayı hızlandıracak olan Doğtaş Kelebek Mobilya, başta Afrika Bölgesi olmak üzere birçok bölgede yatırım atağına geçti. Doğtaş ve Kelebek markalarıyla ihracat atağına geçtiklerini belirten Doğtaş Kelebek Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, “2018’i Doğtaş Kelebek Mobilya için ihracat yılı ilan ettik” dedi.

Doğtaş Kelebek Mobilya olarak 2017 yılında yüzde 50 büyüme gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Doğan, bu yıl da özellikle ihracatta yapacakları atağın etkisiyle ciddi bir büyüme hedeflediklerinin altını çizdi. Doğan, “Doğtaş ve Kelebek olarak ciddi bir performans sergiledik. Yatak fabrikamızdaki atıl kapasitemizi yeni yatak markamız ile verimli hale getirdik. Bu yıl yatak tarafında büyümeye hız verip, yılı güçlü bir büyümeyle tamamlamayı planlıyoruz” diye konuştu.

“Tahvil İhracı Planlıyoruz”

Doğtaş Kelebek Mobilya olarak 2017 yılında finansal disiplini sağladıklarına dikkat çeken Doğan, önümüzdeki dönemde döviz cinsi kredileri kapatma amacıyla TL cinsi tahvil ihracı gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi. Doğan, “Döviz borçlarımızı düşürerek kur riskini daha iyi yönetmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla yönetim kurulu olarak genel kurulda 200 milyon TL’ye kadar tahvil ihracı yetkisi aldık. Yapacağımız TL cinsi tahvil ihracı ile döviz cinsinden kredi kapaması yapmayı planlıyoruz. Döviz cinsinden borçlanma seviyemizi bir yıllık ihracat tutarımız ile sınırlandırmayı ve açık pozisyondan uzaklaşmayı planlıyoruz” dedi. Doğan, ayrıca bu yıl için ek bir kredi kullanımı öngörmediklerini ve yıl içerisinde elde edecekleri nakit fazlasıyla kredi kapatmayı planladıklarını vurguladı.

“3 Sektöre Odaklanacağız”

Doğanlar Holding ile ilgili de açıklamalarda bulunan Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, Holding olarak sadece mobilya, inşaat ve enerjiye odaklanacaklarını ve diğer sektörlerden çıkacakları bilgisini verdi. Doğan “Doğanlar ailesi olarak 3 sektörde iddiamızı sürdürüyoruz. Bizim en önemli varlığımız, markalarımızdır. Grup olarak 2017 yılına kadar önemli yatırımlar yaptık, artık yatırımların karşılığını alma zamanı geldi. Önümüzdeki dönemde özellikle likit kalmaya özen göstereceğiz” diye konuştu.

Grubun inşaat alanında faaliyet gösteren şirketi Doğyap’ın Senegal’deki projesinin bu yıl tamamlanacağı bilgisini veren Doğan, inşaat grubundan 2 yıl içerisinde 1 milyar lira satış geliri beklediklerini söyledi. Doğan, “Arsasını geçen yıl satın aldığımız kentsel dönüşüm projesinde yaptığımız ortaklık ile Ağustos ayında lansmana çıkacağız” dedi. Doğan ayrıca Hazine garantili yurtdışı projeler ve yurtiçinde kentsel dönüşüm projeleri ile ilgilendiklerini söyledi.

Doğan, enerji alanındaki 2018 beklentilerine yönelik olarak da şunları söyledi; “2 hidroelektrik santralimizde 2-3 yıldır elektrik üretimine geçmiş bulunuyor. Yenilenebilir bio enerjideki yatırımlarımızı önemli ölçüde tamamladık. Artık yatırımlarımızın meyvelerini toplama dönemine girdik. 2018’de 1.5 milyar lira satış bütçesi planladık.”