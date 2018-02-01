Endeksa'nın derlediği "2017 Yılında Konutta En Fazla Değer Artışı Olan İller ve İlçeler" başlıklı raporunda, geçen sene İstanbul'da konut fiyatları yüzde 13 oranında arttı. Şehirde konut getirisi senelik bazda yüzde 11.92 oranındaki enflasyon ile karşılaştırıldığında yatırımcıların beklentisini karşılamadı. Geçen sene dolar yüzde 7.47 oranında getiri sağlayarak konutun gerisinde kalırken, altın yüzde 21.6 oranında, euro yüzde 22.5 oranında ve Borsa İstanbul yüzde 47.6 oranında getiri sağladı.

İstanbul'da geçen sene konut satışlarının en çok arttığı bölge, İstanbul Yeni Havalimanı ve Kanal İstanbul gibi projelerin bu bölgelerde bulunmasının etkisiyle yüzde 50 oranında yükselişin yaşandığı Arnavutköy olarak belirlendi. Arnavutköy'de son bir sene içinde konut fiyatlarının ortalama metrekare satış fiyatı 2 bin 200 liraya çıktı.

Arnavutköy'den sonra en çok artış gösteren bölgeler yüzde 24 oranında artışla Çatalca, yüzde 21 oranında artışla Gaziosmanpaşa ve Silivri, yüzde 18 oranında artışla Şile, yüzde 15 oranında artışla Bakırköy, yüzde 13 oranında artışla Büyükçekmece, yüzde 12 ile Tuzla ve Beyoğlu, yüzde 11 ile Esenler olarak belirlendi. Gaziosmanpaşa'daki artış kentsel dönüşümden kaynaklı olurken, Şile'deki artışta Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün etkisi gözlemlendi. Başakşehir'de Fiyatlar Sabit Kaldı