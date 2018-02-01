Cosa Yeni Üretimiyle Enerji Yönetimini Destekliyor
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Cosa Yeni Üretimiyle Enerji Yönetimini Destekliyor


Cosa Yeni Üretimiyle Enerji Yönetimini Destekliyor
Cosa Yeni Üretimiyle Enerji Yönetimini Destekliyor Elif İşçi - Tarih: 2018-02-01 Saat: 15:16:39
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Cosa son dönemlerde yeni nesil üretimleri ile birlikte dikkat çekmeye devam ediyor. Yeni ürününün tanıtımını yapan firma evlerde enerji yönetimini sağlayacak sistemlerin çok daha pratik bir şekilde kullanılması amaçlanıyor.

Evlerde akıllı enerji yönetimi sağlamak ve sürdürülebilir bir yaşama katkıda bulunabilmek amacıyla yaratıcı çözümler sunan Cosa, yeni nesil akıllı oda termostatı ürününü çok yakın zamanda kullanıcılar ile buluşturacağını duyurdu.

Türkiye’nin ilk akıllı oda termostatını geliştiren Cosa, ev, uyku, dışarı modları, lokasyon bazlı ve haftalık programlama özellikleri ile klasik bir oda termostatının tüm zorluklarından arındırılmış, akıllı ve konforlu bir kullanım deneyimi sunuyor.

Yeni Cosa, yepyeni tasarımı ve geliştirilmiş özellikleri ile, ev sıcaklığının hem akıllı telefonlar üzerinden hem de internete gerek duymadan termostatın dokunmatik ekranı üzerinden kolaylıkla kontrol edilmesini sağlıyor. Böylelikle kullanıcıların hayatını daha da kolaylaştırmayı, enerji yönetimini daha akıllı ve tasarruflu hale getirmeyi amaçlıyor.

Tercihe göre hem duvara asılı, hem de masa üzerinde kullanılabilen ve pilli kullanım özelliği ile odadan odaya da taşınabilen Yeni Cosa, ilk kez 7-10 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek ISK-SODEX fuarında kullanıcıyla buluşacak.

%100 Yerli Üretim

Cosa'nın Kurucu Ortağı ve aynı zamanda İTÜ Enerji Planlaması ve Yönetimi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Dr. Emre Erkin: “İTÜ Enerji Teknokenti’nde geliştirilen, tasarımından üretimine kadar %100 yerli olan ve bundan yaklaşık üç yıl önce ilk kez kullanıcıları ile buluşan Cosa Akıllı Oda Termostatı, kombi kullanıcıları için faydalı bir deneyim sunmuştu. Öyle ki, dış hava sıcaklığı ne olursa olsun evlerinin sıcaklığını hep konforlu hissettikleri sıcaklıkta sabit koruyabilmiş ve faturalarında %30’lara varan tasarruf sağlamışlardı. İlerleyen zamanda Cosa, kombilerimizi akıllandırmanın ötesine geçerek, yazları da serinlememizi sağlayarak klimalarımızı da akıllandırdı. Böylece, sadece kışın kullanılan akıllı bir oda termostatı olmaktan çıkıp, aynı cihaz ile klimalarımızı da yöneterek dünyada bir ilke imza atmış yeni nesil bir ürün halini aldı.

Bu üç yılda edindiğimiz bilgi birikimi, piyasa ihtiyaçları ve değerli kullanıcılarımızdan gelen geri bildirimler bizlere müşterilerimize daha da iyi bir müşteri deneyimi yaşatma motivasyonu verdi ve yeni nesil ürünümüzü geliştirmeye karar verdik. Yeni Cosa, pilli çalışacak şekilde geliştirildi. Yani, ister pille, ister adaptör ile çalıştırma seçenekleri mevcut. Öte yandan, klimalarımızı kontrol edebilme altyapısına da sahip olan Cosa, dört mevsim kullanılabilen tasarruf dostu akıllı bir ev cihazı oldu. Şunu mutlulukla söyleyebilirim ki, Türkiye satış rakamlarımız 20.000'e yaklaştı. Şimdi bu yeni ürünümüz ile yurt dışı operasyonlarımızı genişleterek daha da büyümeyi hedefliyoruz” dedi.

cosa ekonomi haber basın bülteni
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