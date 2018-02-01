Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, turizm sektörünün 2018 senesinde beklentilerinin iyi yönde olduğunu dile getirdi. Yılbaşında 3 günlük tatil izniyle yeni yıla iyi bir başlangıç yaptıklarını belirten İşler, yılbaşından sonra yarıyıl tatilinin başlamasıyla sektörün canlandığına işaret etti. İşler, otellerin tam doluluğa ulaştığını aktardı.

Türkiye'nin 4 mevsimi yaşayan bir ülke olduğuna işaret eden İşler, tatilcilerin Antalya'da denize girerken başka bir bölgede kayak yapma imkanının olduğunu belirtti. Yarıyıl tatilinde genelde termal otellerin tercih edildiğini bildiren İşler, Antalya'nın da yoğun rağbet gördüğünü aktardı. Antalya'daki otellerin kapalı havuz ve sosyal faaliyetler sebebiyle tercih edildiğini belirten İşler, Antalya'dan sonra en çok Kapadokya ve kayak merkezlerinin ilgi gördüğünü anlattı. Yerli Turistler Ön Plana Çıktı

Turizmdeki canlılığın nedeninin yerli turistler olduğunu ifade eden İşler, otel işletmecileriyle temas sağladıklarında Türkiye'nin her yerinden turizmde iyi geri dönüşler aldıklarını belirtti. En önemli pazarın yurt içi pazar olduğuna dikkat çeken İşler, eskiden Almanya ve Rusya'nın turizm pazarında birinci olduğunu fakat artık yurt içi pazarın ön plana çıktığını anlattı.