Renault Nissan ve Mitsubishi Ortaklığı Rekor Satışa Sebep Oldu
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Renault Nissan ve Mitsubishi Ortaklığı Rekor Satışa Sebep Oldu


Renault Nissan ve Mitsubishi Ortaklığı Rekor Satışa Sebep Oldu
Renault Nissan ve Mitsubishi Ortaklığı Rekor Satışa Sebep Oldu Elif İşçi - Tarih: 2018-02-01 Saat: 15:41:27
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Bir süre önce Renault, Nissan ve Mitsubishi tarafından ortak bir şekilde yürütülen çalışmalarda 2017 satışlarının durumdan olumlu etkilendiği ortaya çıktı. 2017 yılı satış rakamları incelendiği zaman rekor satışın gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

Renault, NISSAN ve Mitsubishi Motors'un karma satışları 2017 yılında yüzde 6,5 artarak 10.608.366 adede yükseldi. Bu, tüm dünyada satılan her dokuz binek ve hafif ticari araçtan birinin gruba ait olduğunu gösteriyor. Grubun 2010 yılından bu yana devam eden elektrikli araç liderliği 540.623 adetle devam ediyor.

Renault-NISSAN-Mitsubishi ittifakı Ocak-Aralık 2017 döneminde bünyesindeki markalarla toplamda 10.608.366 adet araç satışı gerçekleştirdi. İttifak bu sonuçla dünyanın en çok satan otomobil ittifakı oldu.

SUV'lar, hafif ticari araçlar ve sıfır emisyonlu salt elektrikli araçlara olan talepteki artış, Mitsubishi Motors'un İttifaka üyeliğinin ilk tam yılı olan 2017'de satışların yüzde 6,5 artmasına yardımcı oldu.

Renault-NISSAN-Mitsubishi Başkan ve CEO’su Carlos Ghosn yapmış olduğu değerlendirmede: “2017 yılında 10,6 milyon adedin üzerinde otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleştiren Renault-NISSAN-Mitsubishi bu sonuçla dünyanın bir numaralı otomotiv grubu oldu. Bu gelişim, model yelpazemizin zenginliğini ve derinliğini, global pazarlardaki varlığımızı ve müşterilerimizin araç teknolojilerimizi taktirini yansıtıyor.” dedi.

Renault, NISSAN, Mitsubishi Motors, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine, Lada, Infiniti, Venucia ve Datsun olmak üzere 10 farklı markadan oluşan ittifaka ait markalar 2017 yılında yaklaşık 200 kadar ülkede araç satışı gerçekleştirdi.

NISSAN Motor Co. Ltd. yüzde 4,6 büyüme ile tüm dünyada 5.816.278 adet araç satışına imza atarken, altı yıllık stratejik planı ‘NISSAN M.O.V.E. to 2022’yi açıkladı. Marka, ABD ve Çin pazarında yüzde 1,9 ve yüzde 12,2 büyüme kaydetti. Infiniti ise bir önceki yıla oranla yüzde 7 artışla 2017 yılında 246.492 adet araç satışı gerçekleştirdi. Renault Grubu’nun satışları 2017 yılında yüzde 8,5 artarken Mitsubishi Motors Corporation 2016 yılı ile karşılaştırıldığında yüzde 10 kadar büyüme ile 2017 yılında 1.030.454 adet araç satışına imza attı.

Elektrikli Araçlarda Sürekli Lider

NISSAN LEAF modelinin satışa sunulduğu 2010 yılından bu yana Renault-NISSAN-Mitsubishi bünyesinde barındırdığı farklı markalarla tüm dünyada toplam 540.623 adet elektrikli araç satışı gerçekleştirdi. İttifak yüzde 100 elektrikli otomobil ve hafif ticari araç satışlarıyla küresel bir lider olarak konumunu sürdürüyor. Dünyanın ilk ana akım elektrikli otomobili olan NISSAN LEAF satışa sunulduğu Aralık 2010 tarihinden bu yana ve gerçekleştirdiği 300.000 adet satışla dünyanın en çok satan elektrikli otomobili oldu.

2017 yılında lanse edilen yeni NISSAN LEAF kullanıcılara daha fazla menzil, gelişmiş teknolojiler ve dinamik bir tasarım sunuyor. Geçtiğimiz sene Japonya’da satışına başlanan yeni NISSAN LEAF 2018 yılı boyunca önemli pazarlarda devreye alınacak. Yeni NISSAN LEAF; Japonya’da 13.000 sipariş, ABD’de 13.000 ön sipariş ve Avrupa’da 12.000 adedin üzerinde sipariş olmak üzere toplamda 40.000 adedin üzerinde talep aldı.

Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakı 2016 yılına kıyasla yüzde 11’in üzerinde bir artışla 2017 yılında 91.000 adet elektrikli araç satışı gerçekleştirdi.

İttifakın 2022 Stratejik Planı

Oluşturulan stratejik plan çerçevesinde 2022 sonu itibariyle Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakının yıllık gelirinin 10 milyar Euro’yu aşması bekleniyor. Yine bu dönemde 12 adet sıfır emisyonlu elektrikli aracın yanı sıra 40 adet otonom sürüş teknolojisine sahip aracı da lanse etmeyi planlanıyor.

Yeni modellerin ve teknolojilerin pazara sunulmasıyla, 2022 sonu itibariyle Renault-NISSAN-Mitsubishi İttifakı’nın toplam yıllık satışlarının 14 milyonun üzerine çıkması ve 240 milyar dolar ciro elde etmesi öngörülüyor.

İttifak İlk 10 Pazar

Ülke

Toplam satış

Pazar payı

Çin

1.719.815

%6,2

A.B.D.

1.697.149

%9,8

Fransa

759.598

%29,8

Japonya

689.650

%13,2

Rusya

578.082

%36,1

Meksika

412.029

%27,0

Almanya

349.376

%9,4

İngiltere

309.172

%10,6

İtalya

293.362

%13,6

Brezilya

267.835

%12,3

NISSAN İlk 10 Pazar

Ülke

Toplam Satış

A.B.D.

1.593.464

Çin*

1.519.714

Japonya

590.905

Meksika

366.544

İngiltere

167.379

Kanada

146.677

Rusya**

107.168

Fransa

81.293

Brezilya

78.823

Almanya

76.133

*Venucia markası dahil ** Kazakistan dahil

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