TÜBİTAK'ta düzenlenen "Teknoloji Transferi İş Modelleri Bilgi ve Deneyim Paylaşımı Çalıştayı"na katılımda bulunan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin, bilimsel gelişmelerin ve teknolojik değişimin günden güne hızlandığına dikkat çekerek, üniversitelerin bu değişimden etkilendiğini belirtti.

1980 senesinde iletişim teknolojilerinin gelişim ve sanayileşmesini tamamlayan ülkelerin "Bilgi Ekonomisi" aşamasına geçmesiyle üniversitelere ve diğer araştırma kurumlarına yeni bir görev daha eklendiğine işaret eden Ergin, bu kapsamda araştırma faaliyetlerinin toplumun, sanayi sektörünün ve diğer ekonomik faktörlerin ihtiyaçları doğrultusunda şekillenmesi ve üretilen bilginin sosyal ve ekonomik gelişmeye fayda sağlamasının üniversitelerin işlevlerinden bir tanesi haline geldiğini belirtti. Üniversteler De Bu Gelişim Sürecinden Faydalandı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun 2011 senesinde aldığı kararla araştırmacıların ekonomik katma değer sürecine etkin bir biçimde katılımları ve akademik girişimciliğin teşvik edilmesi için faaliyet gösterecek TTO'ların desteklenmesi görevinin TÜBİTAK'a devredildiğini bildiren Ergin, TTO Destekleme Programı sayesinde bu organizasyonların hayata geçirilmesine destek verileceğini aktardı. Program kapsamında 3 çağrı açarak 25 TTO'ya destek sağladıklarını ifade eden Ergin, TTO'lara yönelik hazırlık, başlangıç ve kapasite artırımı sağlanması ve uygulanması aşamasında açılan 4 çağrıyla 23 üniversitenin TTO'suna destek sağladıklarını anımsattı. Ergin, günümüzde 38'i etkin olmak üzere toplam 48 TTO'ya destek verdiklerini ve şimdiye kadar 120 milyon lira tutarında kaynak aktardıklarının bilgisini verdi.