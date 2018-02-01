Türkiye İş Bankası Maximum Mobil uygulamasının QR kod ile ödeme seçeneği kullanıcılara hızlı bir satın alma deneyimi sunuyor. Kullanıcılar, i basılı mecralar üzerinde yer alan Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’na ait kitapları QR kodlarını okutarak anında satın alabiliyor. 25 Şubat 2018’e kadar devam eden kampanya kapsamında ayrıca %40 indirim ve ücretsiz adrese teslim fırsatı da sunuluyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, “Platform ekonomisi olarak bilinen ve çok sayıda alıcı ve satıcının dijital ortamlarda bir ekosistem oluşturarak birbirleriyle kesintisiz bir deneyim üzerinden etkileşim içerisine girmesini sağlayan ekonomik modeller giderek öne çıkıyor. Mart 2017’de hayata geçirdiğimiz Maximum Mobil, ekosistem yaklaşımına uygun olarak geliştirilen bir platform. Bugün Maximum Mobil uygulaması içerisinden akaryakıttan sinema biletine, eve yemek servisinden dijital oyun kodlarına kadar müşterilerimizin çeşitli günlük ihtiyaçlarını karşılayan, uçtan uca bir satın alma deneyimi sunuyoruz. Üstelik bu deneyimi sadece İş Bankası’nın kart müşterileriyle sınırlı tutmayıp tüm bankaların kart kullanıcılarına sunuyoruz” dedi.

Maximum Mobil’in temassız ödeme, uygulama içerisinden satın alma özelliklerinin yanı sıra satın almayı kolaylaştıran diğer bir fonksiyonunun QR ile ödeme olduğunu belirten Sezen, “Maximum Mobil kullanıcıları, İş Bankası kartları ya da uygulamaya tanımladıkları diğer banka kartları ile ödemeler sekmesi altındaki QR ile ödeme menüsü içerisinden Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’na ait seçili kitapları, gazete ve dergi ilanlarındaki QR kodları telefonlarına okutarak kolay ve hızlı bir şekilde satın alabiliyorlar. Satın alınan kitaplar da kullanıcılarımızın adreslerine teslim ediliyor” şeklinde konuştu

Sezen, sözlerine şöyle devam etti. “Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları ile gerçekleştirilen Maximum Mobil entegrasyonu sayesinde ürün görselleri ile zenginleştirilmiş, yazar ve kitap bilgileri kullanıcılar ile uygulama üzerinden ayrıca paylaşılıyor. Böylece kitaplar hakkında bilgilendirilmeden satın alma deneyimi ve adres teslimine kadar olan sürecin tamamı Maximum Mobil içerisinde kesintisiz olarak tamamlanmış oluyor.

2018’de Maximum Mobil platformunu paylaşacağımız iş ortaklarımızı çeşitlendirmeye ve buna bağlı olarak bu platform üzerinden müşterilerimize sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizi daha da zenginleştirmeye devam edeceğiz.”