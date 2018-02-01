Sanal Paralar Çöküyor! Piyasa Değeri 44 Milyar Düştü
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Sanal Paralar Çöküyor! Piyasa Değeri 44 Milyar Düştü


Sanal Paralar Çöküyor! Piyasa Değeri 44 Milyar Düştü
Sanal Paralar Çöküyor! Piyasa Değeri 44 Milyar Düştü Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-02-01 Saat: 16:41:11
Anasayfa Borsa&Finans Sanal Paralar Çöküyor! Piyasa Değeri 44 Milyar Düştü

Bitcoin, bir ay içinde yüzde 30 oranında değer kaybı yaşarken, Ripple yüzde 40 oranında, Litecoin ise yüzde 50 oranında geriledi.

Bitcoin haberlerinin ardından dikkat çekmeye başlayan kripto paralar, bu seneye çok kötü bir giriş yaptı. Ocak ayında kripto paralar 44 milyar dolar tutarında değer kaybı yaşarken, bu tutar şimdiye kadar görülen en sert aylık kayıp olarak belirlendi.  

En başta Bitcoin olmak üzere geçen sene dijital paralarda görülen ciddi oranda yükseliş yerini düşüşe bıraktı. Aralık ayında 20 bin dolara kadar yükselmesinin ardından seneyi 14 bin 700 dolar seviyesinden sonlandıran Bitcoin, 10 bin dolara düştü. Dün itibarıyla 10 bin doların da aşağısına düşen Bitcoin, bugün 10 bin 100 dolarlık seviyesinden işlem görmekte. 

Dijital paraların çoğu Ocak ayında keskin bir düşüş yaşarken, bu sanal paralar 200 milyar dolar tutarındaki piyasa değerinden 44 milyar dolar kaybetti. Aylık olarak incelendiğinde 44 milyar dolar tutarındaki bu kayıp dijital para tarihindeki en büyük kayıp olarak tarihe geçti. Dijital paraların piyasa değerindeki diğer yüksek tutarlı kayıplar 6.4 milyar dolar kayıpla Eylül 2017 ve 4.4 milyar dolar kayıpla Ocak 2014 tarihinde görülmüştü. 

Gündemdeki Haberler Sanal Paraların Düşüşünde Etkili Oldu

Bitcoin'in yaşadığı değer kaybına uğramasında, bazı ülkelerin kripto paralara yönelik düzenleme yapacağı haberleri, bitcoin borsalarındaki soygunlar ve aşırı artan fiyatlar sebebiyle yatırımcıların piyasaya karşı temkinli davranması etki gösterdi. ABD'li piyasa düzenleyicilerinin dünyanın en büyük dijital para borsalarından birine yönelik araştırmalar yapması ve Facebook'un sanal paralarla ilgili reklamları yasaklaması da bu değer kaybında etkili oldu. 

Bitcoin, TSİ 08:10 suları itibarıyla 9.817 dolardan işlem görmekte. En çok işlem gören sanal para bu ay yüzde 31 oranında geriledi. 1 dolar sınırına gerileyen Ripple'ın aylık kayıpları yüzde 40'ı aştı. 158 dolar seviyesinden işlem görmekte olan Litecoin'un aylık kaybı ise yüzde 50'yi aştı. Tüm bu değer kayıplarına karşın Ethereum bu ay yüzde 40'ın üstünde yükseldi. 

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