İstanbul’da 2018 senesi Ocak ayında perakende fiyatlar yüzde 0.87 oranında, toptan fiyatlar ise yüzde 1.42 oranında yükseldi. İstanbul Ticaret Odası (İTO)'nun 1995 bazlı Ücretliler Geçinme Endeksi, 2018 senesinin Ocak ayı itibariyle senelik bazda yüzde 9.25, Toptan Eşya Fiyatları Endeksi ise senelik bazda yüzde 12.49 olarak belirlendi. Perakende fiyatlar 2018 Ocak ayında bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 8.66, toptan fiyatlar ise yüzde 9.66 artış gösterdi.

Ocak 2018'de perakende fiyatlar bir önceki aya kıyasla sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 4.80 oranında, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 4.03 oranında, konut harcamalarında yüzde 2.86 oranında, diğer harcamalar grubunda yüzde 1.98 oranında, ev eşyası harcamalarında yüzde 0.91 oranında ve gıda harcamalarında yüzde 0.81 oranında artış olduğu belirlendi. Aynı süreçte giyim harcamaları yüzde 9.08, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında ise yüzde 2.34 oranında gerileme gözlemlendi.