İstanbul'da Toptan Ve Perakende Artış Verileri Açıklandı
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İstanbul'da Toptan Ve Perakende Artış Verileri Açıklandı


İstanbul'da Toptan Ve Perakende Artış Verileri Açıklandı
İstanbul'da Toptan Ve Perakende Artış Verileri Açıklandı Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-02-01 Saat: 17:31:08
Anasayfa Eko Gündem İstanbul'da Toptan Ve Perakende Artış Verileri Açıklandı

İstanbul`da 2018 senesinin Ocak ayında perakende fiyatlar yüzde 0.87 oranında, toptan fiyatlar ise yüzde 1.42 oranında yükseldi.

İstanbul’da 2018 senesi Ocak ayında perakende fiyatlar yüzde 0.87 oranında, toptan fiyatlar ise yüzde 1.42 oranında yükseldi. İstanbul Ticaret Odası (İTO)'nun 1995 bazlı Ücretliler Geçinme Endeksi, 2018 senesinin Ocak ayı itibariyle senelik bazda yüzde 9.25, Toptan Eşya Fiyatları Endeksi ise senelik bazda yüzde 12.49 olarak belirlendi. Perakende fiyatlar 2018 Ocak ayında bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 8.66, toptan fiyatlar ise yüzde 9.66 artış gösterdi.  

Sektör Bazlı İncelemelerde Kişisel Bakım Harcamaları Arttı

Ocak 2018'de perakende fiyatlar bir önceki aya kıyasla sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 4.80 oranında, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 4.03 oranında, konut harcamalarında yüzde 2.86 oranında, diğer harcamalar grubunda yüzde 1.98 oranında, ev eşyası harcamalarında yüzde 0.91 oranında ve gıda harcamalarında yüzde 0.81 oranında artış olduğu belirlendi. Aynı süreçte giyim harcamaları yüzde 9.08, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında ise yüzde 2.34 oranında gerileme gözlemlendi. 

2018 Ocak ayı itibariyle toptan fiyatlarda aylık bazda gıda maddeleri grubunda yüzde 4.42 oranında, madenler grubunda yüzde 2.46 oranında, yakacak ve enerji grubunda yüzde 1.30 oranında, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0.11 oranında, mensucat grubunda yüzde 0.11 oranında artış gösterdi. Aynı süreçte kimyevi maddeler grubunda yüzde 7.04 oranında, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1.45 oranında azalış gözlemlendi. 

TÜİK İstanbul Toptan Perakende Fiyatlar İTO İstanbul Ticaret Odası
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