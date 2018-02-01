Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık menkul kıymet istatistik verilerini açıkladı. Bu veriler kapsamında, geçen hafta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 213 milyon dolar artarak 89.2 milyar dolardan 91.4 milyar dolara ulaştı. Aynı süreçte altın rezervleri, 588 milyon dolar artarak 24 milyar 753 milyon dolardan 25 milyar 341 milyon dolara ulaştı. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya göre 2 milyar 801 milyon dolar artarak 113 milyar 932 milyon dolardan 116 milyar 733 milyon dolara ulaştı. TCMB net uluslararası rezervlerinin ise, aynı işlem haftasında 34 milyar 247 milyon dolar seviyesinde olduğu belirlendi.
DİBS Stoğu 32 Milyar Dolara Ulaştı
Merkez Bankası'nın verilerine göre, yabancılar geçen hafta net 855 milyon dolar tutarında menkul kıymet satın aldı. Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi stoğu 55.3 milyar dolara ulaştı. Bu verilere göre, geçen hafta yurt dışında yerleşikler net 112.3 milyon dolar tutarında hisse senedi ve 23.1 milyon dolar tutarında Özel Sektör Tahvil ve Bonosu (ÖST) satın aldı. Yurt dışında yerleşikler 742.8 milyon dolar tutarında net DİBS satın aldı.
Yurt dışında yerleşiklerin, bir önceki hafta 52 milyar 540.6 milyon dolar seviyesinde olan hisse senedi stoğu geçen hafta 55 milyar 324.8 milyon dolara yükseldi. Geçen hafta yurt dışında yerleşiklerin kişilerin DİBS stoğu, 31 milyar 300.9 milyon dolardan 32 milyar 769.4 milyon dolara ulaştı. Aynı süreçte yurt dışında yerleşiklerin ÖST stokları, 23.1 milyon dolar tutarında net alımın ardından 981.1 milyon dolardan 1 milyar 4.2 milyon dolara ulaştı. Yurt içinde yerleşiklerin döviz mevduatı bu süreçte 2.5 milyar dolar artarak 170.30 milyar dolara çıktı.