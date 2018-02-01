Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık menkul kıymet istatistik verilerini açıkladı. Bu veriler kapsamında, geçen hafta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 213 milyon dolar artarak 89.2 milyar dolardan 91.4 milyar dolara ulaştı. Aynı süreçte altın rezervleri, 588 milyon dolar artarak 24 milyar 753 milyon dolardan 25 milyar 341 milyon dolara ulaştı. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya göre 2 milyar 801 milyon dolar artarak 113 milyar 932 milyon dolardan 116 milyar 733 milyon dolara ulaştı. TCMB net uluslararası rezervlerinin ise, aynı işlem haftasında 34 milyar 247 milyon dolar seviyesinde olduğu belirlendi. DİBS Stoğu 32 Milyar Dolara Ulaştı

Merkez Bankası'nın verilerine göre, yabancılar geçen hafta net 855 milyon dolar tutarında menkul kıymet satın aldı. Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi stoğu 55.3 milyar dolara ulaştı. Bu verilere göre, geçen hafta yurt dışında yerleşikler net 112.3 milyon dolar tutarında hisse senedi ve 23.1 milyon dolar tutarında Özel Sektör Tahvil ve Bonosu (ÖST) satın aldı. Yurt dışında yerleşikler 742.8 milyon dolar tutarında net DİBS satın aldı.