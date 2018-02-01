Petrol fiyatlarının 2014 senesinden günümüze en yüksek seviyesini görmesinin ardından, ABD'de ham petrol üretiminin yükselmesi ve stoklardaki artışın küresel arz fazlasına yönelik endişeleri artırmasından dolayı yükseliş hızına ara verdi.
Vadeli petrol kontratları, dün gerçekleşen yüzde 0.4 oranındaki artıştan sonra kazançlarını korudu. Fiyatlar şu an hala bu haftanın ilk iki günündeki yüzde 2.5 oranında gerçekleşen kayıplardan etkilendi. ABD'de dün Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) tarafından bildirilen veriler, ham petrol üretiminin 2017 senesi Kasım ayında 1970 senesinden bu yana ilk defa günlük bazda 10 milyon varil seviyesinin üstüne çıktı. Stoklar ise geçen hafta yükselerek 10 haftadır devam eden düşüşünü sonlandırdığı belirlendi. Dün fiyatlarda görülen düşük orandaki yükseliş, Kasım ayının başından günümüze ilk defa düşüş gösteren benzin stoklarından kaynaklanıyordu.
OPEC'in Kararı Fiyatların Artmasına Neden Oldu
Ham petrol fiyatları Ocak ayında da artış göstererek bu yükselişini beşinci aya taşıdı. Bu yükseliş, 2011 senesinden günümüze en uzun aylık yükseliş olarak belirlendi. OPEC ve OPEC ortaklarının küresel arz fazlasını düşürmek için üretim kısıntısı kararı almasıyla, ABD'de azalan stoklar ve zayıf seyreden dolardan destek buldu. Fakat fiyatlardaki bu artış, Amerika'da üretimin de artmasına sebep oldu ve stokların bir krize daha neden olmayacağı yönündeki endişeleri artırdı. Stokların, rafinerilerin mevsimsel bakım dönemleri gelmesi sebebiyle artacağı düşünülüyor.
Mart vadeli Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında 10 sent artarak Tokyo saatiyle 12:53 sularında varil başına 64.83 dolara yükseldi. ABD gösterge petrolü Çarşamba günü 23 sent artarak 64.73 dolardan günü sonlandırdı. Toplam işlem hacmi 100 günlük ortalamanın yüzde 12 oranında üstünde gerçekleşti.
Nisan vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures europe piyasasında, 13 sent artarak varil başına 69.02 dolara yükseldi. Mart vadeli kontrat dün 3 sent artarak 69.05 dolarla günü sonlandırdı.