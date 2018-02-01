Vadeli petrol kontratları, dün gerçekleşen yüzde 0.4 oranındaki artıştan sonra kazançlarını korudu. Fiyatlar şu an hala bu haftanın ilk iki günündeki yüzde 2.5 oranında gerçekleşen kayıplardan etkilendi. ABD'de dün Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) tarafından bildirilen veriler, ham petrol üretiminin 2017 senesi Kasım ayında 1970 senesinden bu yana ilk defa günlük bazda 10 milyon varil seviyesinin üstüne çıktı. Stoklar ise geçen hafta yükselerek 10 haftadır devam eden düşüşünü sonlandırdığı belirlendi. Dün fiyatlarda görülen düşük orandaki yükseliş, Kasım ayının başından günümüze ilk defa düşüş gösteren benzin stoklarından kaynaklanıyordu.

Ham petrol fiyatları Ocak ayında da artış göstererek bu yükselişini beşinci aya taşıdı. Bu yükseliş, 2011 senesinden günümüze en uzun aylık yükseliş olarak belirlendi. OPEC ve OPEC ortaklarının küresel arz fazlasını düşürmek için üretim kısıntısı kararı almasıyla, ABD'de azalan stoklar ve zayıf seyreden dolardan destek buldu. Fakat fiyatlardaki bu artış, Amerika'da üretimin de artmasına sebep oldu ve stokların bir krize daha neden olmayacağı yönündeki endişeleri artırdı. Stokların, rafinerilerin mevsimsel bakım dönemleri gelmesi sebebiyle artacağı düşünülüyor.