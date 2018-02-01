FAO Gıda Fiyat Endeksi, 2018 senesinin Ocak ayında bir önceki aya kıyasla hiç değişim göstermezken, bir sene önceki seviyesinin yüzde 3 oranında aşağısında gerçekleşti. Gıda Fiyat Endeksi, Ocak ayında 169.5 puan olarak belirlendi. Bir önceki dönem elde edilen veride endeks 169.8 puan seviyesindeydi. Tahıl Fiyatlarının Yükselmesinde Dolar Etkili Oldu

Palm yağı ve taneli tahıllardaki yükselme şeker, tereyağı ve peynir ürün gruplarının gerilemesiyle dengelendi. FAO Tahıl Fiyat Endeksi, 2018 Ocak ayında 2017 Aralık ayına kıyasla yüzde 2.5 oranında yükseldi. Bu yükselişe etki eden unsurlarda hava durumu ve daha güçsüz seyreden Amerikan dolarına ilişkin endişeler etkili gösterdi. Buğday, pirinç ve mısır da içinde olmak üzere iri taneli tahılları kapsayan endeks, Ocak 2017 seviyesine göre yüzde 6.3 oranında artış gösterdi. FAO Gıda Fiyat Endeksi, uluslararası pazarlardaki beş temel gıda maddelerinin fiyat ve ticareti izlenerek ölçülüyor.

FAO Bitkisel Yağ Fiyatı Endeksi, Ocak ayında bir önceki aya kıyasla hiç değişim göstermedi. Palm yağ değerleri artarken ayçiçeği ve kolza yağı yağ fiyatlarında gerileme gözlemlendi. FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, Aralık 2017 senesine kıyasla yüzde 2.4 oranında düştü. Kuzey yarım kürede ve Avustralya'da çok yüksek olan arzın etkisiyle uluslararası tereyağı ve peynir fiyatları yüksek süt tozu fiyatlarına göre daha ağır geldi.