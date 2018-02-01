Ocak ayını geride bırakan piyasalar, durumlarını analiz etmeye devam ediyor. Son 5 yıldır her Ocak ayında kazandırmaya devam eden altın piyasası, bu yılda kullanıcısını kazandırarak piyasalar arasında en yüksek kapanışa imza atmış oldu.

Tarihin en yüksek kapanışını gerçekleştiren altın piyasasında altının gram fiyatı büyük önem taşıyor. Altına yatırım yapanların gram fiyatında yaşanan artışlar ile yüzü gülmeye devam ediyor. Dolarda yaşanan zayıflamanın altının ons fiyatına değer katması ile birlikte altın piyasası en çok kazandıran piyasalardan biri haline gelerek 2018 yılının ilk ayını tamamlamış oldu.

2018 yılına 158 Türk lirası ile başlayan ve Ocak ayını 165 Türk lirası ile kapatan altının gram fiyatı, Ocak ayının ortalaması alındığında 162,5 Türk lirasına tekabül ettiği görüldü.

5 Yıldır Yatırımcısının Yüzünü Güldürüyor

2013 yılından bu yana yatırımcısının yüzünü güldüren altın piyasası, yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Dolar kurunda yaşanan düşüşler ile değerlenmeye devam eden altının ons fiyatı, Şubat ayı içerisinde de yükselişe geçecek şeklinde ekonomistler tarafından yorumlanıyor.

Doların küresel piyasalar arasında değer kaybetmesi ile olumlu yönde etkilenen altın piyasası, 1.366,65 dolar ile 17 ayın en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. Ocak ayını 165 Türk lirasından kapatan altın gram fiyatında henüz bir düşüş yaşanmadı. Zayıflayan dolar ile altının ons fiyatı ise 3,30 değer kazanarak rekor seviyeye ulaşmış oldu.

Analistler tarafından yorumlanan altın piyasasının Şubat ayında da aynı değerde devam etmesi bekleniyor. Altın piyasasındaki düşüşlerin Mart ayında yaşanabileceğini savunan analistler, yatırımcının Mart ayına kadar altından kazanacağını ifade ediyor.