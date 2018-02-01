ABD’nin en büyük bankalarından biri olan Wells Fargo, emtiada önümüzdeki aylar içerisinde boğa piyasası yerine ayı piyasasının yaşanacağını yayınlamış olduğu rapor ile dile getirdi.

Şubat ayından itibaren boğa piyasasının yaşanmayacağını dile getiren ve doların zayıflaması ile emtiada boğa piyasasının yaşanmasında şüpheliyiz açıklamalarında bulunan ünlü bankanın raporunda dikkat çeken ifadelere yer verildi.

Yayınlamış oldukları rapor içerisinde emtia hakkında yorumlarda bulunan Wells Fargo bankasının emtia için 5 ile 10 yıl uzunluğunda boğa piyasasının egemen olmayacağı ifade edildi. Bu piyasa yerine ise ayıp piyasasının dinamik bir şekilde etkin olacağı ifade edildi. Wells Fargo Yatırım Stratejisi Analisti Austin Pickle, bankanın yayınlamış olduğu rapordaki ifadelerin aynısını söyleyerek, uzun vadede boğa piyasasının görülmeyeceğini ifade etti.

Dolar Zayıflarsa Emtia Etkilenir

Zayıflayan doların emtia piyasasını etkilediğini söyleyen Wells Fargo, zayıflayan dolar ile birlikte emtiada artış yaşandığını ifade etti. Dolar kurunda yaşanan son düşüşlerin emtia piyasasında herhangi bir etki yaratmadığını da raporundaki ifadelere ekleyen bankaya göre, boğa piyasasının devri kapandı. Şubat ayından itibaren etkili bir şekilde ayıp piyasası dinamikleri görülmeye başlanacak.

Geçtiğimiz yıl emtia yatırımlarının 311 milyar doları bulması ile piyasa rekor bir seviyeye ulaşmıştı. Piyasayı oldukça etkileyen petrol ve altın fiyatları olmuştu. Bu yıl için de belirleyici faktörün dolar yerine petrol ve altın fiyatları olması bekleniyor

Analistler tarafından yorumlanan emtia piyasası, 2018 yılında büyümeyi destekleyecek fakat dönemsel olarak bu piyasa içerisinde azalışlar da yaşanabilecek. Dolar kurunda yaşanan düşüşlerin eskisi kadar emtiayı etkilemediğini söyleyen analistler, 2018 yılı içerisinde yatırımların daha çok petrol, atın, bakır ve platinyuma yönelik olduğunu da ifade etti.