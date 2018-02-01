Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri açıklandı. Açıklanan verilere göre bankacılık sektörünün mevduatı arttı.

26 Ocak ile biten haftadan bu yana 11 milyar 388 milyon 623 Türk lirasında artış yaşayan bankacılık sektörünün mevduatı 1 trilyon 758 milyar 417 milyon 490 bin Türk lirasına yükselmiş oldu. Bir önceki haftaya oranla yüzde 0,65 oranında artış yaşayan bankacılık sektöründe önümüzdeki haftalarda da artış yaşanması bekleniyor.

Bankacılık sektörü içerisinde yer alan yabancı para, tüketici kredileri ve mevduat hesapları da artış gösterdi.

Tüketici Kredilerinde Artış Yaşandı

Geçen haftadan bu yana artış yaşayan tüketici kredilerinde yüzde 0,24 oranında bir artış görüldü. Bir haftalık dönemi kapsayan verilere göre tüketici kredileri 381 milyar 913 milyon 118 bin Türk lirası oldu. Tüketici kredilerinin 178 milyar 782 milyon 418 bin lirası konut kredisi, 6 milyar 187 milyon 384 bin lirası taşıt kredisi ve 196 milyar 942 milyon 816 bin lirası ise diğer tüketici kredilerinden oluşuyor.

Taksitli ticari kredilerde yaşanan düşüş ise dikkat çekti. yüzde 0,24 oranında düşüş yaşayan taksitli ticari krediler 355 milyar 920 milyon 501 bin Türk lirasına geriledi. Kredi kartları bakiyesinde yaşanan yüzde 1’lik artış ekonomistleri şaşırtmadı. Yaşanan yüzde 1’lik artış ile kredi kartlarının bakiyesi 113 milyar 345 milyon 461 bin Türk lirasına ulaştı.

Bankacılık sektöründe yaşanan artış ve azalışları yorumlayan analistler, bankalara borçlanma seviyesinde genel itibari ile artış yaşandığını vurguladı. Bankacılık sektörünün geçen yıla göre toplam kredi hacminin yüzde 16,77 oranında arttığını ifade eden ekonomistler, bankaya olan borçların günden güne arttığını dile getirdi.