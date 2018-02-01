Güney Kore’den Sonra Hindistan’dan Ambargo
Advert Advert Advert


Güney Kore’den Sonra Hindistan’dan Ambargo


Güney Kore’den Sonra Hindistan’dan Ambargo
Güney Kore’den Sonra Hindistan’dan Ambargo Damla Kapıcıoğlu - Tarih: 2018-02-01 Saat: 20:00:04
Anasayfa Eko Gündem Güney Kore’den Sonra Hindistan’dan Ambargo

Hindistan Maliye Bakanı tarafından yapılan açıklamaya göre, dijital para birimlerinin kullanılması doğru bulunmadığından bu para birimi ile işlem yapanlara cezai uygulamalar yapılacak.

Günümüzde oldukça kullanılan dijital para birimi Bitcoin’e, Güney Kore ambargo uygulama kararı almış ve bankacılık gibi sektörlerde işlemlerin kripto para şeklinde yapılmasını engellemişti. Güney Kore’nin almış olduğu bu karardan sonra ambargo koyma kararı veren ülkelerden birisi de Hindistan oldu. Hindistan Maliye Bakanı tarafından yapılan açıklamaya göre, dijital para birimlerinin kullanılması doğru bulunmadığından bu para birimi ile işlem yapanlara cezai uygulamalar yapılacak.

Hindistan Maliye Bakanı Arun Jaitly tarafından yapılan açıklamaya göre Hindistan’da kripto para uygulamalarının yasal işlem olarak görülmediği ve doğru bulunmadığı ifade edildi. Yakın bir zaman içerisinde hükümet tarafından kripto para kullanımı hakkında tedbirler alınacağını ifade eden Jaitly, bu tedbirlere uymayan kişilere hukuki yaptırımlar uygulanacağını dile getirdi.

Hükümet Tarafından Meşru Bulunmuyor

Son zamanlarda kripto para dolandırıcılığının yaygınlaşması ile birlikte ülkeler tarafından dijital para birimi Bitcoin ve diğer kripto para birimleri ile ilgili gerekli bazı tedbirler alınmaya başlamıştı. Lakin bazı ülkeler, ambargo koyarak kripto para ile herhangi bir işlem yapılmasını engelleme çabasına girmeye başlamıştı. Bu ülkelerin başında Güney Kore ve Çin geliyordu. Güney Kore ve Çin’den sonra ambargo koyan Hindistan, bugün itibari ile açıklama yaparak vatandaşlarını bilgilendirdi.

Hindistan Maliye Bakanı Arun Jaitley parlamentoda yapmış olduğu konuşmada dijital para birimine değinerek kripto para kullanımı ile gerekli tedbirlerin alınacağını söyledikten sonra bazı vatandaşlar bu engellemeye karşı çıktı. Hükümet tarafından meşru bulunmayan dijital para birimleri hakkında hükümetin ne gibi tedbirler alacağı ise henüz bilinmiyor. Önümüzdeki günlerde alınacak tedbirler ile ilgili açıklama yapılması bekleniyor. 

Bitcoin Hindistan kripto para Arun Jaitley
KREDİ HABERLERİ
İpotekli Kredi Nasıl Alınır? Dikkat Edilmesi Gerekenler! İpotekli Kredi Nasıl Alınır? Dikkat Edilmesi Gerekenler! Bankalardan ipotekli kredi alırken dikkat edilmesi gereken önemli hususlar, yerine getirilmesi kriterler vardır. Bunlardan en önemlisi...
SMS (Mesaj) ile Kredi Başvurusu Nedir ve Nasıl Yapılır?
SMS (Mesaj) ile Kredi Başvurusu Nedir ve Nasıl Yapılır? Nakit ihtiyaçlarının karşılanması bazı durumlarda çok önemli ve acil olmaktadır. Sürekli olarak gelişme gösteren teknoloji ile birlikte bankalar da sundukları hizmetleri çeşitlendirmektedirler.
Yüksek Tutarlı İhtiyaç Kredisi Nasıl Çekilir?
Yüksek Tutarlı İhtiyaç Kredisi Nasıl Çekilir? Bankalar ihtiyaç kredilerini belli bir limit dahilinde verirler. Her bankanın hem Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) mevzuatları çerçevesinde hem de kendilerine özel kriterleri bulunur. İlk olarak her zaman...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
UBS: Euro/Dolar Paritesi 1,30 Olacak
UBS: Euro/Dolar Paritesi 1,30 Olacak
Bankacılık Sektöründe Mevduat Arttı
Bankacılık Sektöründe Mevduat Arttı