Günümüzde oldukça kullanılan dijital para birimi Bitcoin’e, Güney Kore ambargo uygulama kararı almış ve bankacılık gibi sektörlerde işlemlerin kripto para şeklinde yapılmasını engellemişti. Güney Kore’nin almış olduğu bu karardan sonra ambargo koyma kararı veren ülkelerden birisi de Hindistan oldu. Hindistan Maliye Bakanı tarafından yapılan açıklamaya göre, dijital para birimlerinin kullanılması doğru bulunmadığından bu para birimi ile işlem yapanlara cezai uygulamalar yapılacak.

Hindistan Maliye Bakanı Arun Jaitly tarafından yapılan açıklamaya göre Hindistan’da kripto para uygulamalarının yasal işlem olarak görülmediği ve doğru bulunmadığı ifade edildi. Yakın bir zaman içerisinde hükümet tarafından kripto para kullanımı hakkında tedbirler alınacağını ifade eden Jaitly, bu tedbirlere uymayan kişilere hukuki yaptırımlar uygulanacağını dile getirdi.

Hükümet Tarafından Meşru Bulunmuyor

Son zamanlarda kripto para dolandırıcılığının yaygınlaşması ile birlikte ülkeler tarafından dijital para birimi Bitcoin ve diğer kripto para birimleri ile ilgili gerekli bazı tedbirler alınmaya başlamıştı. Lakin bazı ülkeler, ambargo koyarak kripto para ile herhangi bir işlem yapılmasını engelleme çabasına girmeye başlamıştı. Bu ülkelerin başında Güney Kore ve Çin geliyordu. Güney Kore ve Çin’den sonra ambargo koyan Hindistan, bugün itibari ile açıklama yaparak vatandaşlarını bilgilendirdi.

Hindistan Maliye Bakanı Arun Jaitley parlamentoda yapmış olduğu konuşmada dijital para birimine değinerek kripto para kullanımı ile gerekli tedbirlerin alınacağını söyledikten sonra bazı vatandaşlar bu engellemeye karşı çıktı. Hükümet tarafından meşru bulunmayan dijital para birimleri hakkında hükümetin ne gibi tedbirler alacağı ise henüz bilinmiyor. Önümüzdeki günlerde alınacak tedbirler ile ilgili açıklama yapılması bekleniyor.