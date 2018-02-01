UBS: Euro/Dolar Paritesi 1,30 Olacak
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UBS: Euro/Dolar Paritesi 1,30 Olacak


UBS: Euro/Dolar Paritesi 1,30 Olacak
UBS: Euro/Dolar Paritesi 1,30 Olacak Damla Kapıcıoğlu - Tarih: 2018-02-01 Saat: 20:11:47
Anasayfa Bankalar UBS: Euro/Dolar Paritesi 1,30 Olacak

UBS yeni Euro ve Dolar paritesi tahminini açıkladı.

Geçtiğimiz haftalarda UBS bankası tarafından yapılan Euro ve Dolar paritesi 1,25’ti. Yapmış olduğu bu tahmini değişten UBS yeni Euro ve Dolar paritesi tahminini açıkladı. Yeni tahmininin 1,30 olacağını söyleyen banka Euro ve Dolar paritesi ile ilgili açıklamalarda da bulundu.

İsviçre merkezli UBS bankasının Euro/Dolar paritesi ile ilgili yapmış olduğu açıklamalarda dikkat çeken ifadeler yer aldı. Bankanın söylemlerine göre Euro ve Dolar paritesinin 2018 yılının sonuna kadar 1,30 oranında olacağı bekleniyor. Kurumun yapmış olduğu açıklama ve parite tahminindeki düzeltmenin sebebi olarak da dünya çapındaki güçlü büyüme olarak görülüyor.

Piyasalardaki güçlü büyümenin fiyatları etkileyeceğini dile getiren banka, 2018 yılının sonuna doğru Euro/Dolar paritesini 1,25 olacağını söylemişti. Fakat bugün itibari ile güçlü ekonomik büyüme yaşanacağını dile getiren banka yeni oranın 1,30 olacağını açıkladı.

Piyasa Hareketleri Çok Hızlı

UBS stratejistleri tarafından da yorumlanan Euro/Dolar paritesinde ekonomik büyümeler etkili oluyor. Güçlü bir ekonomik büyüme yaşanacağını dile getiren stratejistler aynı zamanda piyasa hareketlerinin çok hızlı bir şekilde olduğunu ifade ediyor. Piyasalarda yaşanan bu hızlı değişimlerin sebebi olarak da güçlü büyüme ivmesi olarak görülüyor.

Euro/Dolar paritesinin yanı sıra Sterlin/Dolar paritesi hakkında da açıklamalarda bulunan banka geçtiğimiz yıl 1,32 olan oranın bu yıl sonuna kadar 1,37 olmasını bekliyor. Sterlin/Dolar paritesinin bugün itibari ile 1,42 olduğu biliniyor. UBS tarafından yapılan diğer bir açıklamaya göre 10 yıllık ABD tahvil faizleri de olumlu yönde revize edecek. Bu yöndeki beklentilerinin 2,90 oranında olduğunu söyleyen bankanın tahminleri doğru çıkarsa piyasalarda tüm dengeler değişecek. 

ABD tahvil faizleri UBS Euro Dolar
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