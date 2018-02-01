Avrasya Tüneli'nde KDV oranlarında indirime gidildi. Avrasya Tüneli geçişleri için önceki günlerde yapılan zam oranında KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e kadar düşürülmesine karar verildi. Düzenleme sonrasında Avrasya Tüneli'nden geçecek en küçük aracın gideri 19,20 lira olacak.

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Avrasya Tüneli geçişleri için yeni bir KDV müjdesi verdi. Daha öncesinde uygulanan zam oranları sonrasında Avrasya Tüneli'nde geçişlerde uygulanan KDV tutarı yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü ve böylece en küçük araçlar için geçiş ücreti 19,20 lira oldu.

Konu ile ilgili bazı açıklamalarda bulunan Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, yap işlet modeli için Avrasya Tüneli'nin de dahil olduğunu ve daha önceden hazırlanan şartnameler doğrultusunda belirlenen fiyatların dövize endeksli olduğunu ifade etti. 2 Ocak 2018 tarihindeki döviz kurunun son olarak esas alındığını belirten Ahmet Arslan, bu uygulamaların yine de Türk lirasına çevrilmeden gerçekleştirilmeyeceğini dile getirdi.

Avrasya Tüneli'nde KDV İndirimi

Öncelikle 2 Ocak tarihindeki döviz kurunu ele aldıklarını söyleyen Ahmet Arslan, daha sonrasında bununla beraber içinde bulunduğumuz 2018 yılının esas alınacağını ve aradaki artışında fiyatlara yansıtılacağını ve bunun Avrasya Tüneli'nden geçen araçlar için belirleyici bir rol oynayacağını belirtti.

Kendilerinin zam yapmaktan dolayı her zaman endişe duyduklarını söyleyen Ahmet Arslan ancak bu durumun döviz kurlarında yaşanan artıştan dolayı yaşandığını, Avrasya Tüneli için uygulanan bazı kuralların diğerlerinden farklı bir biçimde ortaya çıktığını söyledi. Yaşanan bu KDV düşüşünden sonra minibüsler için geçiş ücreti 31,50 liradan 28,80 liraya kadar inmiş oldu.