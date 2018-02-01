TESK: Benzin ve Motorinde İndirim Bekliyoruz
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TESK: Benzin ve Motorinde İndirim Bekliyoruz


TESK: Benzin ve Motorinde İndirim Bekliyoruz
TESK: Benzin ve Motorinde İndirim Bekliyoruz Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-02-01 Saat: 21:40:48
Anasayfa Eko Gündem TESK: Benzin ve Motorinde İndirim Bekliyoruz

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, akaryakıt fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, ilerleyen günlerde indirim bekledikleri vurgusunu yaptı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak görev yapan Bendevi Palandöken, benzine ve motorine yönelik yapılan zamlarla alakalı konuşma yaptı. Benzinde ve motorin fiyatlarında indirim beklentisi içerisinde olduklarına vurgu yapan Palandöken, Afrin'e ilişkin Zeytin Dalı Harekatı'nın öncesinde 3.83 TL seviyesine kadar çıkan dolar kurunun 3.76 TL seviyesine kadar düşüş yaşadığını dile getirdi.

Uzmanların Görüşü Düşüşün Süreceği Yönünde

Dolar kurunun yanı sıra Brent petrolün uluslararası varil fiyatının da 73 dolar seviyesinden 68 ila 69 dolar seviyesine kadar düşüş yaşadığını anımsatan TESK Genel Başkanı Palandöken, finans uzmanlarının Brent petrolün varil fiyatı ile dolardaki gerilemenin devam edeceğini söylediğini belirtti. 

TESK Genel Başkanı Palandöken, benzine ve motorin grubuna yönelik yapılan indirim oranlarında fiyatların aşağı yönlü çekilmesinin kaçınılmaz olduğuna dikkatleri çekerek, ilerleyen günlerde benzine ve motorine indirim yapılmasını istediklerini dile getirdi. 

Son 6 aylık zaman dilimi içerisinde enflasyon verisindeki yükselmede en büyük paylardan birinin ulaştırma grubu içerisindeki fiyat artışları olduğuna vurgu yapan Palandöken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sene sonu enflasyon verisi beklentisini yüzde 7 seviyesinden yüzde 7.9 seviyesine yükselttiğini anımsattı. 

Benzin ve Motorin Vergisi 10 Puan Azaltılmalı

Akaryakıt fiyatlarının yükselmesinin, bütün mal ve hizmetlerin fiyatında artış görülmesi olarak nitelendirilebileceğini savunan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bundan dolayı enflasyon verisinde kalıcı bir düşüş yaşanana kadar benzinin ve motorinin vergisinin 10 puan azaltılması gerektiğini ifade etti. 

Öte yandan benzin fiyatlarına 16 Ocak tarihinden beri toplam olarak 20 kuruşluk bir zam gerçekleştirilmişti. 

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