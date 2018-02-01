Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı olarak görev yapan Şemsi Bayraktar, TZOB olarak halkı yakından ilgilendiren gıda fiyatlarında görülen değişiklikleri izlemeyi ve kamuoyunu doğru bir şekilde bilgilendirmeyi sürdürdüklerini dile getirdi.

Ocak ayı içerisinde market fiyatlarına bakıldığında lahanada, kuru kayısıda ve mısırözü yağında fiyatların değişiklik göstermediğini, fiyat düşüşünün en çok yüzde 10.37 seviyesiyle karnabaharda yaşandığını ifade eden Bayraktar, marketlerde en fazla olan fiyat artışının ise yüzdde 24.19 seviyesiyle kuru incirde olduğunu bildirdi.

En Çok Fiyat Düşüşü Karnabaharda

Karnabaharda gözlemlenen fiyat düşüşünü, yumurtanın yüzde 8.70 seviyesiyle, marulun yüzde 8.19 seviyesiyle, yeşil soğanın yüzde 7.01 seviyesiyle, havucun yüzde 6.27 seviyesiyle, elmanın yüzde 5.72 seviyesiyle, patatesin yüzde 3.17 seviyesiyle, nohutun yüzde 2.12 seviyesiyle, toz şekerin yüzde 1.12 seviyesiyle, kırmızı mercimeğin yüzde 0.82 seviyesiyle ve yeşil mercimeğin ise yüzde 0.25 seviyesiyle takip ettiğini işaret eden Bayraktar, marketlerdeki en fazla fiyat artışının ise yüzde 24.19 seviyesiyle kuru incirde meydana geldiğini vurguladı.

Kuru incirde gözlemlenen fiyat artışını, sivri biberin yüzde 18.66 seviyesiyle, patlıcanın yüzde 16.86 seviyesiyle, salatalığın yüzde 16.01 seviyesiyle, kuru soğanın yüzde 14.31 seviyesiyle, limonun yüzde 12.94 seviyesiyle, kaşar peynirinin yüzde 9.30 seviyesiyle, tavuk etinin ise yüzde 8.27 seviyesiyle izlediğini söyleyen Bayraktar, ocak ayı içerisinde üretici fiyatlarına bakıldığında, maydonozun, pırasanın, yeşil soğanın, kuru fasülyenin, nohutun, kırmızı mercimeğin, yeşil mercimeğin, pirincin, kuru kayısının ve kuru incirin değişiklik göstermediğini belirtti.

Lahananın Fiyat Farkı Yüzde 389

Yine bahsi geçen dönem içerisinde marketler ile üreticiler arasında görülen en fazla farkın lahanada, portakalda, patateste, maydonozda, kuru kayısıda ve pırasada oluştuğuna dikkatleri çeken Bayraktar, üreticilerin ve marketlerin arasında oluşan fiyat farkında lahananın yüzde 389.05 seviyesiyle ilk sırayı aldığını sözlerine ekledi.

Üreticiler baz alındığında en çok fiyat artışının mandalinada meydana geldiğini söyleyen Bayraktar, bunun sebebinin hasadın sonuna gelinmesiyle birlikte halihazırda geçici çeşitlerin hasadının gerçekleştiriliyor olması olduğunu kaydetti.