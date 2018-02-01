Bitcoin'in Kayıpları Sürüyor! Fiyatı 9 Bin Doların Altını Gördü
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Bitcoin'in Kayıpları Sürüyor! Fiyatı 9 Bin Doların Altını Gördü


Bitcoin'in Kayıpları Sürüyor! Fiyatı 9 Bin Doların Altını Gördü
Bitcoin'in Kayıpları Sürüyor! Fiyatı 9 Bin Doların Altını Gördü Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-02-01 Saat: 22:26:24
Anasayfa Eko Gündem Bitcoin'in Kayıpları Sürüyor! Fiyatı 9 Bin Doların Altını Gördü

Sanal para birimi Bitcoin'in fiyatlarında görülen oynaklık sürüyor. Bitcoin'in son üç gün içerisinde yaşadığı kayıplar yüzde 21'i buldu.

Kripto paraların en bilinenleri arasında bulunan Bitcoin'in fiyatı 9 bin doların altını gördü. Bitcoin, fiyatında gerçekleşen bu son düşüşle birlikte, kasım ayının sonundan bu zamana kadar elde ettiği tüm kazançları yitirmiş oldu. 

Bitcoin'in Kayıpları Son Üç Günde Yüzde 25 Oldu

Bugün Türkiye saati ile 19.40 sularında 8 bin 789 dolar seviyesini gören ve yüzde 13 oranında bir değer kaybı yaşayan Bitcoin, bu şekilde son 3 günlük zaman dilimi içerisindeki kayıplarını yüzde 21'e yükseltti. 25 Kasım 2017 tarihinden bu zamana kadar elde etmiş olduğu bütün kazançları kaybeden sanal para birimi Bitcoin'in Ocak ayındaki kayıpları da yüzde 25 seviyesini buldu. 

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, Asya ekonomileri baz alındığında, sanal para birimi Bitcoin'e yönelik devlet müdahalesinin ve regülasyon getirme kaygılarının yanı sıra, kripto paralardaki güvenlik, siber saldırı ve çalınma şeklindeki risklerin, Bitcoin'in değer kaybında etkisinin olduğunu dile getiriyor. 

530 Milyon Dolarlık Bitcoin Çalınmıştı

Öte yandan geçtiğimiz ay içerisinde Çin'den, Güney Kore'den ve Hindistan'dan sanal para birimleriyle alakalı düzenlemeler getirileceğine yönelik duyuru yapılmıştı. Geçtiğimiz pazar günü Japonya'da sanal para birimi Bitcoin hizmet şirketi olarak bilinen Coincheck'e yönelik düzenlenen siber saldırı neticesinde ise 530 milyon dolar değerinde Bitcoin çalındığı belirtilmişti. 

Amerika Birleşik Devletleri'nin bankacılık devleri arasında yer alan Goldman Sachs ise, geçtiğimiz hafta içerisinde gerçekleştirdiği uyarısında, sanal para birimi Bitcoin'in fiyatlarında görülen hızlı artış sebebiyle, sanal para biriminin piyasa değerinin asıl değerinin üstüne çıkarak balon olarak nitelendirilen seviyede işlem gördüğünü ifade etmişti.

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