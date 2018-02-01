Bankalardaki İstihdamda Azalma Gözlemlendi!
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Bankalardaki İstihdamda Azalma Gözlemlendi!


Bankalardaki İstihdamda Azalma Gözlemlendi!
Bankalardaki İstihdamda Azalma Gözlemlendi! Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-02-01 Saat: 23:00:26
Anasayfa Bankalar Bankalardaki İstihdamda Azalma Gözlemlendi!

TBB'nin verileri baz alındığında 2017 senesinin son ayı itibariyle mevduat ile kalkınma ve yatırım bankalarında çalışan personellerin sayısının, bir önceki sene sonuna oranla 3 bin 195 kişi azaldığı ifade edildi.

Türkiye Bankalar Birliği tarafından ülkedeki bankacılık sistemi banka, personeller ve şube bilgilerini içerisinde barındıran Aralık 2017 istatistikleri yayımlandı. 

Bu istatistikler doğrultusunda bankacılık sistemi içerisinde 2017 senesinin aralık ayı itibariyle 52 bankanın faaliyet gösterdiği bildirildi. Bank of China Turkey AŞ'nin ise 2016 senesinin mayıs ayında faaliyet izni aldığı ve 2017 senesinin aralık ayının başından itibaren hizmet vermeye başladığı aktarıldı. 

Çalışanların Sayısında Azalma

Geçtiğimiz senenin aralık ayı itibariyle mevduat bankalarıyla kalkınma ve yatırım bankalarındaki toplam personel sayısının 193 bin 504 kişi olduğuna dikkat çekilirken, istihdamın 2016 senesinin sonuna oranla yüzde 1.6 seviyesinde düşüş gösterdiğine vurgu yapıldı. 

Sektör göz önüne alındığında kadın çalışanların seviyesinin yüzde 51 olduğu, erkek çalışanların seviyesinin ise yüzde 49'da kaldığı bildiridil. Söz konusu dönem itibariyle sektörde çalışan kişilerin yüzde 79 seviyesinin yükseköğretim kurumundan mezun olduğu, yüzde 7'lik diliminin ise yüksek lisans ile doktora yaptığı dile getirildi. 

Şube Sayısı ve Çalışan

Yine bahsi geçen dönem baz alındığında mevduat bankalarıyla, kalkınma ve yatırım bankalarının sahip oldukları şube sayılarının 10 bin 550 seviyesinde bulunduğu bildirilirken, şube sayısının 2016 sene sonuna kıyasla 231 adet düşüşte olduğu, bir önceki döneme kıyasla ise 108 adet azalma yaşadığı ifade edildi. 

2017 senesinin aralık ayı itibariyle mevduat bankalarına bakıldığında banka başına ortalama şube sayısının 309 seviyesinde bulunduğuna dikkat çekilirken, 2017 sene sonu itibariyle ise yüz bin kişiye düşen personel sayısı 239 seviyesindeyken, şube sayısının 13 seviyesinde bulunduğu bildirildi. 

Öte yandan AB'de 2016 senesi itibariyle, söz konusu çalışan sayısının 575 iken, şube sayısının ise 44 seviyesinde hesaplandığı belirtildi. Ayrıca gelişmekte olan ülkelerde bahsi geçen rakamların ise sırayla 379 ile 12 olduğuna vurgu yapıldı.

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