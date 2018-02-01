KPMG Football Benchmark ekibi, Süper Lig'deki dört büyükler olarak nitelendirilen kulüplerin finansal puan cetvelini çıkardı.

KPMG tarafından gerçekleştirilen araştırma neticesinde son 2 senenin şampiyonu olarak nitelendirilen Beşiktaş'ın sportif başarılarla birlikte kasasını doldurduğu ve geçtiğimiz sezonda kar elde edebildiği ifade edilirken, Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin ve Trabzonspor'un gelirleriyle giderleri arasında önemli ölçüde farklılıklar görüldüğü bildirildi.

Üç Kulüpte 860 Milyon Lira Zarar

Bahsi geçen üç kulübün iki sezon baz alındığında toplam olarak 860 milyon TL'lik zararları olduğuna dikkat çekilirken, Fenerbahçe'nin 2015-2016 sezonu göz önünde bulundurulduğunda 116 milyon TL zarar ettiği, 2016-2017 sezonunda ise 148 milyon TL zararı olduğu ifade edildi. Söz konusu dönemde ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden sarı kırmızılı ekibin yaklaşık olarak 78 milyon TL civarında zararı olduğu, geçtiğimiz sezona bakıldığında ise bu zararın 297 milyon TL olduğu bildirildi.

Futbol takımına önemli ölçüde yatırım gerçekleştiren Trabzonspor'un ise 2015-2016 sezonunda 113 milyon TL zararının bulunduğu, geçtiğimiz sezonda ise bu zararın 110 milyon TL seviyesinde olduğu gözlemlendi.

En Az Etkilenen Kulüp Beşiktaş

Beşiktaş bu doğrultuda finansal çerçeveden bakıldığında son iki seneyi en az yara alarak kapatan kulüp konumunda bulundu. Beşiktaş'ın 2015-2016 sezonunda 58 milyon TL'lik zararı olduğu dile getirilirken, geçtiğimiz sene ise siyah beyazlıların tam olarak 533 milyon 815 bin TL gelir elde ettiği ifade edildi.

Öte yandan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın pazarlama ve stat gelirlerinde bir azalma yaşanırkan, Beşiktaş ile Trabzonspor'un ise söz konusu gelirlerde artış yakaladığı belirtildi.