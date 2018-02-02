Gelişmekte olan para ülkelerin para birimlerinin küresel anlamda olumlu bir seyir izlemesi Türk Lirasının da dolar karşısında değer kazandığı bir güne başlamasına neden oldu. Gece saatleri itibariyle küresel piyasalarda doların değer kaybetmeye başlaması dikkatlerden kaçmadı. Ekonomi uzmanları özellikle ABD’den gelecek haberler ve jeopolitik gelişmelerin doların seyrini belirlemede önemli birer unsur olmaya devam edeceğini vurguluyor.

Piyasaların konuştuğu bir diğer unsur ise dijital paralar. Son zamanların en büyük düşüşünü yaşamakta olan sanal para piyasasında Bitcoin 9 bin lira bandının da altına indiği bir gece yaşadı. Bu alan çökecek mi yoksa sanal paralar dibi gördükten sonra yeniden canlanabilecek mi bunu zaman içerisinde görebileceğiz.

Dolar Ne Kadar?

Dün 3,7316’den kapanan Dolar kuru bugün güne 3,7340 lira seviyesinden başladı.

Euro Kuru Ne Kadar?

Dün 4,6705 liradan kapanan Euro kuru bugün güne 4,6781 liradan başladı.

Euro/Usd Paritesi

Euro/Dolar paritesi 1,2495 seviyesinde güne başladı.

BIST 100 Endeksi

Dün 119 bin 528 puandan kapanan BIST 100 Endeksi bugün güne 119 bin 044 puandan başladı.

Bitcoin Ne Kadar?

Bitcoin yüzde 6 düşerek uzun zamandır ilk defa 8 bin 567 dolara kadar geriledi.

Ethereum Ne Kadar?

Ethereum 945 dolar seviyesine geriledi.

Gram Altın Ne Kadar?

Gram altın güne 162,35 liradan başladı.

Çeyrek Altın Ne Kadar?

264,14 liradan alıcı bulan çeyrek altın yatay bir seyir izliyor.