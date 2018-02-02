Sabancı Holding iştirakleri arasında yer alan TEMSA, 2017 senesinin değerlendirme toplantısını İstanbul’da TEMSA Genel müdürü Hasan Yıldırım’ın ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Toplantıda 2017 yılının değerlendirilmesi ve de 2018 yılının hedefleri katılımcılar ile paylaşıldı.

2017 yılını otobüs ve midibüs sektöründe toplamda 1500 adet satış ile sahip olduğu yüzde 28’lik payla lider tamamladıklarını dile getiren Genel Müdür Yıldırım, yurtiçi değerlendirildiğinde şehirlerarası otobüs segmentinde yüzde 27; midibüs segmentinde yüzde 34; şehir içi segmentinde ise yüzde 12 Pazar payına sahip olduklarını belirtti. Toplam cironun 1 milyar 40 milyon Türk Lirası seviyesine çıkartılmasından dolayı gurur duyduklarını belirten Yıldırım TEMSA’nin ilk defa 1 milyar barajını aştığını ifade etti.

Her 3 Otobüsten Biri Temsa Üretimi

Sadece satış değil aynı zamanda servis ağı ile de önemli noktalara eriştiklerini belirten Yıldırım, yurt içinde 67 servis noktasına ulaşarak müşteri beklentilerini karşılamaya özen gösterdiklerini söyledi. Türkiye genelinde toplamda 18 bin 500 adetlik bir araç parkına ulaştıklarını dile getiren Yıldırım, yurt içinin yanı sıra ihracatta da büyümek için büyük çaba sarf ettiklerini belirtti. Bir önceki yıla oranla yüzde 33 artan ihracat ile 2017 yılında 172 milyon dolar seviyesinin görüldüğünü belirten Genel Müdür, 2018 hedeflerinin ciroyu yüzde 20 artırmak olduğunu vurguladı.

Elektrikli Otobüsler İle Akıllı Şehir Mantığına Giriş Yapılabilir

Mevcut pazarda ülkelerin en önemli gündem maddeleri arasında akıllı şehir projeleri olduğunu dile getiren Yıldırım, Türkiye açısından da bu konuda yatırıma elektrikli otobüsler ile başlanabileceğini ifade etti. Üçüncü havalimanı ve kanal İstanbul projesinin elektrikli araçlar ile şehre entegre edilerek hem doğaya hem de İstanbul’a yakışır bir hareket yapılabileceğini belirten Genel Müdür, bu konuda göreve talip olduklarını da sözlerine ekledi.