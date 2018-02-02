TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlanan yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik reform paketiyle şirket kurma işlemlerinin tek adımda gerçekleştirilebilmesi sağlanacak. Bundan sonra şirket kurmak için kapı kapı dolaşmaya gerek kalmayacak. Türk Ticaret Kanunu’nda gerçekleştirilecek değişiklikle, kuruluş işlemleri, imza beyanı, imza tasdiki, ticaret unvanı beyanı, defter açılış onayları ve de SGK kaydı için yalnızca ticaret sicil müdürlükleri görevli olacak.

Noter Zorunluluğu Kaldırılıyor

Hali hazırda şirket kurmak isteyen kişi ve kişiler kullanmayı düşündükleri ticaret unvanını ve bu unvanın altına atacakları imzayı öncelikle noterde onaylatarak ardından ticaret sicil müdürlüğüne teslim ediyordu. Ancak yeni düzenleme ile noter şartı kaldırılıyor. Şirket kurmak isteyen kişinin ticaret sicil müdürü ya da yardımcısının huzurunda yazılı beyanda bulunması yeterli olacak. Tüzel kişi tacirlerin ise imzaya yetkili kişilerin imzaları da beyan edilecek.

Limited Şirketlere Kolaylıklar Sağlanıyor

Özellikle Limited şirketler bu düzenleme ile birlikte birçok kolaylığa erişim kazanıyor. Anonim ve limited şirketlerin fiziki ortamda tutacakları defterlerin açılış onayları ticaret sicil müdürlükleri tarafından verilecek. Normalde noterler tarafından gerçekleştirilen bu işlem de sicil müdürlüklerine devredilmiş olacak.

Limited şirketlerin kurulmasında kolaylık olması açısından esas sermayenin yüzde 25’lik kısmının ödenmiş olması şartı kaldırılacak. Esas sermaye pay bedellerinin şirketin tescilinden itibaren 24 ay içinde ödenmesi imkânı getirilecek.

Şirket kuruluşunda gerçekleştirilmesi gereken SGK kaydı online platformdan otomatik olarak yapılacak. Ticaret sicili müdürlükleri şirket kuruluş dilekçesini SGK’ya göndererek SGK’nın ilgili tescili gerçekleştirmesini sağlayacak.