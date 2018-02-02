Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek basın mensupları ile bir araya gelerek piyasalar ve ekonomi politikaları konusunda bilgi verdi. Şimşek Hazinenin bu sene toplamda 6,5 milyar dolarlık bir dış borçlanma yapmayı planladığını belirtirken Çin piyasasında Panda Bond, Rusya piyasasında ise Ruble cinsinden tahvil ihracı olanaklarını da değerlendirdiklerini sözlerine ekledi.

Son gerçekleştirdikleri Çin ziyaretinden oldukça memnun döndüklerini belirten Şimşek yurtdışı borçlanmada piyasa koşullarının uygun olması durumunda hem coğrafi hem de enstrüman çeşitliliğine gitmeye karar verdiklerini ifade etti. Çin piyasasında Panda bond ile borçlanma planının mantıklı olduğunu ifade eden Şimşek, Rusya ile yapılan görüşmelerin ardından Ruble cinsinden borçlanma konusunda da çeşitli temaslarının olduğunu ifade etti.

Şirketlerin Dış Borçlanmayı İyi Yönetemediklerini Fark Ettik

Geçtiğimiz günlerde döviz ile geliri olmayan şirketlerin döviz ile borçlanmasını önleyen bir düzenlemenin yapılmış olmasının tepki olarak kendilerine yansıdığını belirten Şimşek, piyasada döviz ile borçlanmanın daha uygun olduğuna yönelik bir algı olduğunu belirtti. Bu algının tamamen yanlış olduğunu düşündüğünü söyleyen Şimşek, dönemsel olarak borçlanma yapabilecekler için bunun başarılı bir plan olabileceğini ancak ülkemizde dönemsel ekonomik yönetim konusunda yeterli başarının gösterilemediğini söyledi.

Kurdaki hareketlenmenin döviz ile borçlanan herkes için bir panik ortamı oluşturacağını belirten Şimşek ister istemez ülkemizde de hareketli bir döviz kuru olduğunu dile getirerek bu durumun piyasayı sıkmasını istemediklerini sözlerine ekledi.