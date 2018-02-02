Türk ihracatının en önemli destinasyonları arasında yer alan Avrupa’da İngiltere’nin Avrupa Birliği yapılanmasından ayrılmasının etkileri hissedilmeye başlandı. Geçtiğimiz yıl yapılan bir halk oylaması ile İngiltere artık Avrupa Birliği’ne dahil olmamaya karar vermiş ve Brexit adı ile anılan dönem hayata geçmişti. Brexit sürecinin yaşattığı belirsizlikler birçok sorunun da yaşanmasına neden oldu. Bu sorunlardan Türkiye’yi en çok ilgilendirenlerden biri ise belirsizliğin ekonomiye etkisi.

İngiltere Avrupa Birliği’nde çok aktif bir rol almamayı tercih etse de ekonomik anlamda birliği besleyen ülkeler arasında yer alıyordu. Birliğin ortak para birimini de kullanmayan ülkenin AB’den ayrılışının altında yatan en önemli sebeplerden biri de ekonomik olarak üstlendiği yük olarak görülüyor. Bu ülkenin ayrılışının ardından birliğin ekonomik anlamda herhangi bir sorun yaşamadan varlığını devam ettirebilmesi ise ne derece başarılı olabilecek şimdilik bilinmiyor.

Belirsizlikler Otomotiv Sektörünü Vurdu

Bu anlamda ilk etkilenen sektörlerden birisi otomotiv oldu. Avrupa genelinde geçtiğimiz yıl yüzde 3,4’e ulaşan satışlardaki büyümenin 2018 yılında yüzde 1 düzeyinde kalması bekleniyor. Türkiye otomotiv sektörünün en büyük ihracat Pazarı olan Avrupa’da böyle bir daralmanın yaşanması da Türk üreticiler üzerinde olumsuz etkilere sahip olacaktır.

Türkiye'nin otomotiv ihracatında Almanya, 4 milyar 30 milyon dolar ile ilk sırada yer alırken, İtalya'yaya ihracatta yüzde 16, Fransa'ya yüzde 19, İngiltere'ye yüzde 25, İspanya'ya yüzde 26 artış görüldü. Türk otomotivinin ocak-kasım döneminde fazla ihracat yaptığı ilk 10 ülkenin 9'u AB ülkesi oldu