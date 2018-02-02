İnsanların online alışverişlerini rahatlık ve huzur içerisinde gerçekleştirmelerini sağlayacak olan yeni proje Güven Damgası sonunda resmiyet kazandı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Bakan Tüfenkci, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun katılımı ile Güven Damgası Protokülü imzalandı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Bakan Tüfenkci elektronik ticaretin sınırları kaldırdığını ve ulaşılamaz olanı ulaşılabilir hale getirdiğini belirtti. İşletmelerin tüketiciye ulaşmakta en kolay ve etkin yöntemlerinin e-ticaret olduğunu belirten Bakan düşük maliyetlerin de bu alanda önemli bir kolaylık olduğunu sözlerine ekledi.

Güven e-ticaretin Önemli Bir Şartı

Kobilerin markalaşmalarında önemli bir yöntem ve uygun bir metot olarak gördükleri e-ticaretin zaman içerisinde öneminin daha artacağını düşündüklerini belirten Bakan konunun tüketici cephesinden incelendiğinde ise güven konusunda büyük eksikliklerin olduğunu belirtti. Bu kapsamda TOBB ile birlikte Güven Damgası protokolünü hayata geçirdiklerini söyleyen Tüfenkci, TÜİK verilerine bakıldığında tüketicilerin yüzde 45 inin gizlilik ve güvenlik kaygıları sebebiyle internetten alışveriş yapmadıklarını sözlerine ekledi.

Güven Damgası İle Büyüme Hızlanacak

Hisarcıklıoğlu da imzalanan protokol ile, TOBB'un Bakanlıktan aldığı yetkiyle e-ticaret sitelerine güven damgası vermeye başlayacağını ve bununla birlikte e-ticaretin çok daha hızla büyüyeceği bir döneme geçileceğini söyledi. Hedeflerinin Türkiye de e-ticaretin payını en az ikiye katlamak olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, KOBİ lere e-ticaretin büyüyen pazarından pay almaları için harekete geçmeleri mesajını verdiklerini belirtti.