İtalyancada muhteşem-göz kamaştırıcı anlamlarına gelen, MSC Cruises’un Magnifica gemisi, bu yaz sıra dışı rotalarda, keyifli gemi seyahatlerine ev sahipliği yapıyor. Yıllardır Kuzey Avrupa coğrafyasında yapılan, Baltık ve İskandinav başkentleri ile fiyortlar seyahatine, bambaşka bir pencereden bakabileceğiniz alternatifli programlar satışa sunulmuş.

Seyahate kısıtlı zaman ayırabilen gezginler için 4 ve 5 gecelik programları ile aynı seyahat içinde Fransa, Belçika, Hollanda ve Almanya’yı da görme şansı veriyor. Böylece kısa zaman diliminde hem daha çok yer görme imkanı olurken, hem de az deneyimlenmiş rotalarda farklı bir seyahat deneyimi sunuyor.

Vakti bol olan seyahat severler için de, MSC Magnifica ile yaz mevsiminde 8, 9 ve 12 gecelik, alternatifli programlara katılma imkanı da bulunuyor. Bu gemi rotalarında, Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya’nın yanı sıra İspanya ve Norveç fiyortlarını da görebilme şansı var. Özellikle Temmuz ayında Fransa, Norveç fiyortları ve Almanya’yı da içeren, az deneyimlenmiş bir rota, programlar arasında göze çarpıyor. MSC Magnifica ile Fransa’nın Le Havre limanından hareketle Norveç’in eşsiz fiyort oluşumlarının gözlemlendiği Stavanger, Bergen, Olden ve Alesund ziyaret ediliyor.Doğanın Kuzey Avrupa’da uyandığı, en güzel mevsiminde ve yemyeşil bir coğrafyada, şelaleler, fiyortların görkemi, tertemiz bol oksijenli bir hava eşliğinde yapılan keyifli gemi seyahati Almanya’nın Hamburg şehrinde sona eriyor.

Programlara, Türk Hava Yolları ile gidiş-dönüş uçak bileti, gemide tam pansiyon konaklama, 1 gece de Paris’te 4 yıldız otelde konaklama, tüm transferler dahil olmak üzere, 1.099 Euro’dan başlayan fiyatlarla satılıyor.