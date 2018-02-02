Moto Z Play Mobil Oyun Deneyimi Sunuyor
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Moto Z Play Mobil Oyun Deneyimi Sunuyor


Moto Z Play Mobil Oyun Deneyimi Sunuyor
Moto Z Play Mobil Oyun Deneyimi Sunuyor Elif İşçi - Tarih: 2018-02-02 Saat: 10:08:42
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Moto Z Play tarafından yapılan ve sunulan GamePad modu sonrasında oyun severlere farklı deneyimler sunduğu ifade edildi. Minik oyun konsolu ile birlikte oyun zevkini her anınıza kolaylıkla taşıyabileceksiniz. Oyun konsolu deneyimi farklı heyecanlara sürüklüyor.

Moto Z² Play’in GamePad modu ile avuç içinde oyun konsolu deneyimi yaşayın

Moto Z² Play’in GamePad modu ile mobil oyun deneyimi bir üst seviyeye taşınıyor. GamePad Mod ile avuç içinizden oyun konsolu deneyimi yaşamanız artık çok kolay!
Akıllı telefon kategorisinde Moto Modları ile yepyeni bir kategoriye öncülük eden Motorola, Moto Z serisi için hazırlanan yeni Moto Modları tüketiciler ile buluşturmaya devam ediyor. Bu kategorinin en son üyelerinden Moto GamePad modu da çok yakın bir süre önce Türkiye’de satışa girdi. Akıllı telefonunuza tek bir tık ile takılabilen GamePad modu; çift kontrol paneli, dört düğmesi ve 1035 mAh dahili bataryası ile gerçek bir oyun deneyimi yaşatıyor.

Moto Modları ile olduğu kadar tasarımı ile de dikkat çeken Moto Z² Play, performansıyla ise bir telefonda aradığımız güçten çok daha fazlasını vadediyor. 5.5" full HD Super AMOLED ekranı, şık tasarım detayları, 30 saate kadar pil ömrü ile sizi güç ve şıklığın kombinasyonu ile tanıştırıyor. Farklı oyun deneyimlerini Moto Z Play ile yaşayabilir sevdiklerinizle birlikte keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Bu sayede zamanınızı en eğlenceli şekilde değerlendirebilirsiniz. 

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