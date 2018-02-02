Yarım yüzyıllık geçmişiyle birçok başarıya imza atarak sektöründe öncü konumda yer alan Yurtbay Seramik’in; “ 2018 Yurtbay Seramik Bayi Toplantısı” Antalya’da “Sen Varsan Biz Varız” sloganı altında coşkuyla gerçekleşti. 19-21 Ocak tarihleri arasında yurtiçinden birçok bayinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte ilk gün bowling turnuvasıyla başladı. Keyifli anlara sahne olan turnuvada bayiler oldukça eğlenceli vakit geçirdiler.

Yurtbay Seramik yönetiminin bayilerle bir araya geldiği etkinliğin ikinci gününde program moderatörlüğünü Başarılı Sunucu ve TV spikeri Başak Şengül üstlendi. 2017 yılının değerlendirilip 2018 yılına ait strateji ve hedeflerin görüşüldüğü bayi toplantısı, Yurtbay Seramik Yönetim Kurulu Başkan Vekili İlter Yurtbay’ın açılış konuşmasıyla başladı. Sn. İlter Yurtbay bayilere yaptığı konuşmasında “Sen varsan Biz varız” sloganının ve logosunun Yurtbay Seramik için anlam ve önemine değindi.

Zeki İlter Yurtbay; “Arkamda görmüş olduğunuz logoda bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. “N” harfine! Düz bir mantıkla bakıldığında onu yalnızca bir harf olarak görürsünüz. Oysa bizim çok şey ifade eden bir değer. Dünümüz ve geleceğimiz! Harfi oluşturan ilk çizgi kuruluşumuz. Çektiğimiz sancılar, verdiğimiz mücadeleler ve başarılarımız. Harfi tamamlayan son çizgi ise; hedeflerimiz ve geleceğimiz. Ama bu iki çizgiden daha da önemli olanı ortadaki çizgi… O çizgi sizsiniz! Geçmiş ile gelecek arasında bizi biz yapan en değerli unsursunuz. Sizinle birlikte bütün oluyoruz ve fikirlerinizle, desteğinizle bugünden geleceği şekillendiriyoruz. “

Sn. İlter Yurtbay’ın tüm salonu etkileyen konuşmasının ardından gösterilen “Sen Varsan Biz Varız” video tanıtım filmi de bayiler tarafından büyük ilgi ve beğeni gördü. Yurtiçi Satış Direktörü / Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Serkan Peker, yapı sektörünün durumundan ve Yurtbay Seramik’in hedeflerinden bahsederek bayilere bilgi verdi. Sunumun ardından Yurtiçi Satış Müdürü Sn. Kemal Saygı ise satış rakamlarına göre 2018 yılının kısa bir değerlendirmesini yaptı. YYK Kurumsal ve Teknik Satış Uzmanı Sn. Alper Koçak ise YYK tarafındaki hedeflerinden ve 2017 yılında neler yapıldığından bahsederek, 2018 hedeflerini çok daha büyük tuttuklarını bayilere dile getirdi. Kısa bir kahve arasının ardından son konuşmacı olarak kürsüye gelen Yurtbay Seramik Pazarlama Direktörü & Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Melis Yurtbay, 2017 yılında hayata geçirilen projeler ve 2018 yılı içerisinde hedeflenen çalışmalar hakkında bayilere faydalı bilgiler sundu.

Sunumların ardından program, "Stand-up Magic" teması ile geniş kitleler tarafından büyük beğeni toplayan Kıvanç ve Burak komedi sihirbazlık gösterisiyle devam etti. Yurtbay Seramik ailesi fotoğraf çekimi ve öğle yemeği sonrasında başlayan programın ikinci yarısında, fuaye alanında bayilerle ürün değerlendirmesi yapıldı. Akşam gerçekleşen gala yemeğinde, “Düzen ve Düzensizlik” temasıyla düzenlenen “5. Zeki Yurtbay Tasarım Ödülü” yarışmasında birincilik kazanan Haliç Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı lisans öğrencisi Kübra Yüksel’e, Yurtbay Seramik Pazarlama Direktörü & Yönetim Kurulu Üyesi Melis Yurtbay tarafından ödülü takdim edildi. Keyifli ve verimli geçen etkinliğin finalinde ise çeşitli kategorilerde başarı gösteren bayilere toplamda tam 33 satış ödülü verildi. Ödül töreninin ardından ünlü sanatçı Yoncalodi de birbirinden güzel şarkılarını seslendirdiği etkileyici sahnesiyle bayilere doyumsuz bir müzik ziyafeti yaşattı.