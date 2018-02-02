Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile muhatap işçi sendikası Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında 2018 ve 2019 yıllarında geçerli olacak yeni dönem grup toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sendikalar, 32 kuruluşa bağlı 63 tesiste çalışan 7 binin üzerinde işçi adına yüzde 13,80 oranında zam için el sıkıştı.

Türk çimento sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yüzde 98’inin üye olduğu Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında imzalanan yeni dönem toplu iş sözleşmesiyle, işçi ücretlerine ilk yıl yüzde 13,80, ikinci yıl TÜFE oranında zam yapılmasında anlaşmaya varıldı. Sosyal yardım paketi kapsamında ise ilk yıl yüzde 19 artışla aylık 350 TL, ikinci yıl yüzde 14 artışla aylık 400 TL sosyal yardım ödenmesinde anlaşıldı.

Çalışma Barışının Korunmasını Amaçlayan Sektör, Toplu İş Sözleşmesini İki Aydan Kısa Sürede İmzaladı

Çimento sektörünün uzun yıllardır greve gitmeyerek, çalışma barışının korunması ve sosyal diyaloğun geliştirilmesi noktasında tüm sektörlere örnek teşkil ettiğini vurgulayan ÇEİS Yönetim Kurulu Başkanı Tufan Ünal, iki aydan kısa süren toplu iş sözleşmesi süreciyle ilgili olarak şöyle konuştu:

“2018 ve 2019 yıllarında geçerli olacak grup toplu iş sözleşmesi sürecini, karşılıklı uzlaşma temelinde yürüterek, oldukça kısa bir sürede tamamladık. 11 Aralık 2017’de başlayan müzakerelerimiz, toplamda dört görüşmenin ardından, 31 Ocak 2018’de sonlandı. Böylelikle, üye fabrikalarımızı kapsayan yeni dönem grup toplu iş sözleşmesini, yasal süre içinde anlaşma sağlayarak imzalamış olduk. Çalışma barışını güçlendirerek masa başında anlaşmaya varan Türk çimento sektörü olarak, yıllardır sürdürdüğümüz uzlaşmacı geleneğimizin devam etmesini temenni ediyorum.