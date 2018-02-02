Genç Girişimcilerden Müşteri Memnuniyetine Saniyede Çözüm
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Genç Girişimcilerden Müşteri Memnuniyetine Saniyede Çözüm


Genç Girişimcilerden Müşteri Memnuniyetine Saniyede Çözüm
Genç Girişimcilerden Müşteri Memnuniyetine Saniyede Çözüm Hatice Demir - Tarih: 2018-02-02 Saat: 10:23:37
Anasayfa Eko Gündem Genç Girişimcilerden Müşteri Memnuniyetine Saniyede Çözüm

Müşteri hizmetlerinin bir yazılım üzerinden yürütülmesini sağlayan SOR isimli girişim normal şartlarda ortalama 3,5 dakika olan müşteriye dönüş süresini saniyeye indirdi.

Ticarette rekabetin hiçbir zaman bitmeyecek olması müşteri hizmetlerinin firmalar açısından müşteri memnuniyeti sağlamada ve bu sayede rekabette bir adım öne geçmede önemli bir unsur olmasına neden oluyor. Şirketler rakiplerini sollayabilmek amacı ile kurum içi çalışmalarına müşteri hizmetlerinde fark yaratmak için özel uygulamalar geliştirmek zorunda kalıyor.

Müşteri İlişkileri SOR'dan Sorulur

Bu durumu fark eden 4 girişimci tarafından kurulan Sor, şirketlerin müşterileriyle farklı kanallardan gerçek zamanlı mesajlaşmalarını sağlıyor. Mobil müşteri ilişkileri hizmetleri verdiklerini belirten girişimin kurucu ortağı Oğuzhan Başeğmez, yaşanabilecek herhangi bir sıkıntıda şirketlerin müşterilerine geri dönüş süresini 3,5 dakikadan saniyelere indirdiklerini söylüyor. Talebe göre şirketlerin kurumsal servislerine entegre edilebilen yapay zeka temelli ChatBot’lar ile müşteri temsilcilerine ihtiyaç duyulmadan müşterilerin ihtiyaçlarının karşılanabildiğini belirten Başeğmez sistemleri üzerinden geçtiğimiz 18 ay içerisinde toplamda 1 milyona yakın konuşma yapıldığını belirtti. 2018 yılı için hedeflerinin 2 milyon konuşmaya aracılık etmek olduğunu ifade eden Başeğmez, bu uygulamanın firmaların maliyetlerini ciddi oranda düşürdüğünü sözlerine ekledi.

Yurtdışına Açılmayı Planlıyoruz

Kullanıcıların soru, talep veya önerilerini aktardıklarını platformda gelen isteklerin belirli süzgeçlerden geçirilerek anlamlandırılmasının ardından sistem tarafından otomatik cevaplandırıldığını belirten Başeğmez farklı diller üzerine de yoğunlaştıklarını ifade etti. Orta doğunun ticari dinamiklerinin Türkiye ile benzer özelliklere sahip olması nedeni ile yurt dışına açılmada önceliklerinin bu yönde olabileceğini belirten Başeğmez ilerleyen dönemlerde başta İngilizce olmak üzere birçok dilde çalışma yapabileceklerini de sözlerine ekledi.

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