Global antivirüs yazılım kuruluşu ESET, 2018 Gartner Magic Quadrant'da Endpoint Protection Platformları açısından ‘Challenger’ (meydan okuyucu) olarak nitelendirildi. ESET, sektör oyuncularının değerlendirildiği Magic Quadrant'da ‘Challenger’ olarak nitelendirilen tek firma oldu. Bu tanımlama ESET’in en yüksek düzeyde dijital koruma sağlamak için sürekli geliştirilen yeteneğine işaret ediyor.

Bağımsız araştırma kuruluşu Gartner’ın Endpoint Protection (Uç Nokta Koruma) Platformları sağlayan kuruluşları değerlendirdiği Magic Quadrant raporu açıklandı. Rapora göre, "Uç nokta koruması, Gartner'ın soruşturmacı, durum tespit eden ve raporlayan adaptif güvenlik mimarisi görevlerinden daha fazlasını ele almak için gelişiyor. Şirketlerin güvenlik ve risk yönetimi liderleri, Endpoint Protection sağlayıcılarının modern tehditleri takip edebilecek kadar hızlı geliştiğinden emin olmalıdır."

Raporu değerlendiren ESET Üst Düzey Yöneticisi Ignacio Sbampato, "Challenger olarak pozisyonumuzun, işletmelerin sistemlerini etkilemeden veya üzerinde yük oluşturmadan uç nokta korumasında en iyiyi sunmamızdaki sürekli ilerlememizin bir işareti olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.

Sbampato, şöyle devam etti: ”Firmalar, organizasyonlarının korunması için ESET'in bilgi ve görüşlerine güvenebilirler. Endpoint Protection için Gartner Magic Quadrant'daki konumumuzu, bilgi güvenliğinde küresel bir oyuncu olarak gelişimimizin gerçek bir yansıması olarak görüyoruz."

Gartner'ın BT Terimleri Sözlüğüne göre, "Gartner Magic Quadrant, bir pazarın yönünü, vade ve katılımcılarına ilişkin bilgi sağlayan görsel anlık görüntüler, derinlemesine analizler ve uygulanabilir tavsiyeler sunuyor. Magic Quadrant, üreticileri Gartner'ın standart ölçütleri ve metodolojisine göre karşılaştırıyor. Her rapor, satıcıları ‘Vizyon Tamamlama’ ve ‘Yürütme Yeteneği’ temel alınarak değerlendiren iki boyutlu bir matris kullanarak pazarı tasvir eden Magic Quadrant grafiği ile birlikte geliyor.