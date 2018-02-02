Türkiye’nin Elektronik Belge Yönetim Sistemleri alanındaki lider firması CBKSoft ile kamu ve özel sektöre yönelik yenilikçi ve modern çözümler sunan teknoloji firması Ark Teknoloji arasındaki işbirliği elektronik imzadaki sınırları ortadan kaldırıyor. Türkiye’de ilk ve tek olma özelliğindeki yeni sistem artık ofisten bağımsız olarak, iOS dahil tüm işletim sistemlerindeki akıllı telefonlar üzerinden elektronik imza kullanımına imkan sağlayacak.

CBKSoft ve Ark Teknoloji Elektronik imzanın yaygınlaşması ve kolay kullanımını sağlamak için güçlerini birleştirme kararı aldı. Ark Teknoloji tarafından elektronik imzanın kolay ve güvenli kullanılmasını sağlamak amacıyla geliştirilen bir elektronik imza çözümü olan ArkSigner teknolojisi, CBKSoft’un 20 ayrı ülkede farklı sektörlerden 300 binden fazla tarafından kullanıcı tarafından tercih edilen Elektronik Belge, Form ve Süreç Yönetim sistemi olan enVision ile entegre edildi.

Her Yerden Her Zaman E-imza Kullanma Rahatlığı

iOS işletim sistemlerinde mevcut elektronik imza uygulamalarının yaşamış olduğu sıkıntılar enVision ve ArkSigner işbirliğinde hazırlanan enVision Mobil Uygulamasına entegre edilen yazılım ile ortadan kalkacak.

Böylelikle enVision Mobil kullanan tüm kurum yöneticileri ve çalışanları diledikleri yerden diledikleri zamanda tüm mobil işletim sistemli akıllı cep telefonlarından ve tabletlerinden elektronik imzalarını kullanabilme fırsatı yakalayacak. Ofis bağımsız bu çözüm ile kurumlar ve firmalar iş süreçlerini hızlandırarak ciddi anlamda bir zaman ve maliyet tasarrufu sağlayacak.

Yöneticiler İçin Büyük Kolaylık

Yapılan İşbirliği kapsamında; Android ve iOS uyumlu akıllı telefon ve tabletler için geliştirilen uygulama ile elektronik imzalar mobil cihazlar üzerinden bilgisayardaki kadar rahat bir şekilde atılabilecek. Böylelikle elektronik imzanın kullanımı yurtdışı seyahatlerinde, tatillerde, yolculuklarda, sahada, evde, iş yemeğinde kısaca mobil cihazların olduğu her yerde mümkün olacak.

CBKSoft Genel Müdürü Salih Kanlı, iki firma arasındaki işbirliğinin sektör açısından şu açıdan önemini şöyle açıkladı: “Elektronik imza kullanımında iOS tarafında bazı sıkıntılar vardı. Özellikle üst düzey yöneticiler açısından bu durum problem yaratıyordu. Ark Teknoloji ile işbirliğimiz neticesinde bu problem ortadan kalkacak, e-İmza sayıları ve iş verimliği artacak, ofis bağımsız bir süreç yönetimi sağlanmış olacak.”

Mobil Operatörlerden Bağımsız E-imza Dönemi

Ark Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Kahramaner ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada; “Ark Teknoloji tarafından entegre edilen kart okuyucular son kullanıcılar açısından büyük kolaylıklar sağlamakta. Şirket olarak entegre ettiğimiz kart okuyucular ile kullanıcılar sadece iOS değil, aynı zamanda Android ve bilgisayarlarda da e-imza atılabilecek. Mobilleşmiş iş hayatında mobil operatörlerden bağımsız istediğiniz yerde istediğiniz anda saniyeler içerisinde e-imza atabileceksiniz. Evrak ve süreçlerinizi takip ve sonuçlandırmak için bilgisayar başına geçmeniz gerekmeyecek. Sadece Windows değil, Mac OS X, Pardus ve Ubuntu işletim sistemlerinde de sorunsuzca e-imza atabileceksiniz.”