Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın bugün kaç lira? Cumhuriyet altını satış fiyatı ne? Altın yatırımcısı dikkat! Hafta sonuna bir gün kala altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Altın piyasasının son dakika gelişmelerini ve güncel altın fiyatlarını haberimizde bulabilirsiniz…

2 Şubat Altın Piyasası Fiyatları!

Altın piyasasını yakından takip eden vatandaşlar hemen hemen her gün aynı soruların cevabını arıyor. “Altın bugün kaç lira oldu? Çeyrek altın satışta ne kadar? Gram altının güncel fiyatı ne?” gibi soruların cevabını arıyorsanız doğru yerdesiniz. Düne düşüşle başlayan altın bugün nasıl bir grafik takip edecek? İşte 2 Şubat altın fiyatları…

Çeyrek Altın Fiyatı Arttı

Çeyrek altına yatırım yapmak bizim kültürümüzün adete bir parçasıyken, bugünkü alış fiyatı düne kıyasla arttı. Satış fiyatları da alışla aynı yönde hareket etti.

Bugün çeyrek altının Kapalı Çarşı alış fiyatı 259 lira 64 kuruş oldu. Satış fiyatı ise 266 lira 14 kuruş seviyesinde bulunuyor.

Yarım altın alışta güne 519 lira 64 kuruştan başladı. Satış fiyatı ise şu anlarda 532 lira 27 kuruş olarak devam ediyor.

Altın yatırımcısının gözdelerinden olan Cumhuriyet altının alış fiyatı bin 70 lira 59 kuruş üzerinden yapılıyor. Satıştaki fiyatsa bin 86 lira 77 kuruş seviyesinden işleme alınıyor.

Altın yatırımında kayıp yaşamak istemeyenler bugün gram altına yoğun bir talep göstereceğe benziyor. Çünkü gram altın fiyatı alışta 162 lira 16 kuruştan devam ediyor. Alım ile satış arasındaki fark 3 kuruş olarak dikkat çekerken, gram altın bugün satışta 162 lira 19 kuruştan alıcı buluyor.

Bilindiği üzere küçük birikimlerini altınla değerlendirmek isteyen vatandaşlar altın almadan önce piyasa hareketlerini inceliyor. Altın fiyatlarının birkaç günlük seyri alışın kârlı olup olmayacağının ipuçlarını veriyor. Küçük yatırımcının dikkati çeyrek altında toplanırken, büyük yatırımcılarsa gram altına yatırım yapmayı tercih ediyor.