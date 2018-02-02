Yeni stadyumlar, hızlı ve güvenli bir şekilde stadyumlara giriş imkanı, takımların kadrolarına dahil ettiği yıldız isimler ve saha içindeki rekabet kalitesinin yükselmesiyle birlikte Süper Lig ve TFF 1. Lig’deki kadın seyirci sayısı da arttı. Geçtiğimiz sezonlarda yüzde 5 olan tribünlerdeki kadın seyirci oranı, bu sezon iki katı artış göstererek yüzde 9,8 seviyesine ulaştı. Bu rakam, kadın seyirci oranında bugüne kadar yakalanan en yüksek oran oldu.

Kadın Seyirci Sayısında Süper Lig'de Beşiktaş, TFF 1. Lig'de Eskişehir Lider

Bugün itibariyle 3,5 milyonu geride bırakan Passolig Kart sahibi taraftarlar arasında kadın futbolseverlerin de sayısı artış gösteriyor. Tribünlerde kadın taraftar potansiyelinin en yüksek olduğu takımlar Süper Lig’de Beşiktaş olurken TFF 1. Lig’de ise Eskişehirspor liderliği kimseye kaptırmıyor.

TFF 1.Lig’de 7 bin 200 Passolig Kart sahibi kadın taraftar ile zirvede yer alan Eskişehirspor’u Adana Demirspor ve Samsunspor takip ediyor. Süper Lig’de ise 90 bin Passolig Kart sahibi kadın taraftarı ile zirvede yer alan Beşiktaş’tan sonra 72 bin 500 kart ile Fenerbahçe 2. sırada, 69 bin 100 kart ile Galatasaray 3., 29 bin 900 kart ile de Trabzonspor 4. sırada yer alıyor.

En Genç Kadın Taraftarlar Trabzonspor Tribünlerinde

Passolig Kart verilerine göre, 4 büyükler arasında kadın taraftarların yaş ortalaması 29 olurken, dört büyükler arasında en genç kadın taraftarların yer aldığı takım 27 yaş ortalaması ile Trabzonspor oldu.

Tribünlerdeki Yaş Ortalamasında Kadınlar Erkekleri Seçti

Süper Lig ve TFF 1. Lig takımların tribünlerine bakıldığında ise Passolig Kart sahibi erkeklerin yaş ortalamasının 34, kadınların ise 30 olduğu görülüyor.

26 yaş ortalaması ile erkek taraftarlar arasında Atiker Konyaspor, Yeni Malatyaspor ve MKE Ankaragücü tribünleri; kadın taraftarlar arasında ise Adana Demirspor ve Ümraniye tribünleri ‘en genç tribünler’ oldu.

Galatasaray tribünleri 40 yaş ortalaması ile erkek taraftarlar arasında ‘yaş ortalaması en yüksek tribün’ olarak dikkat çekerken, kadın taraftarlar arasında en yüksek yaş ortalaması Altınordu tribünlerinde karşımıza çıkıyor.