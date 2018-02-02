Borsa haftanın son işlem günü için açıldı. BIST 100 endeksi 2 Şubat tarihine yükselişle başlarken, endeks yüzde 0,24 değer kazandı.

BIST 100 Endeksi Açılışı Yüzde 0,24’lük Değer Artışıyla Yaptı

Borsa İstanbul gün açılışında yükseliş yönlü hareketler kaydetti. BIST 100 endeksi açılışta yüzde 0,24’lük değer artışı kaydetti. Artış endekse 290,11 puan olarak yansıdı. BIST 100 endeksinin açılışı ise 119.334,49 puan seviyesinde oldu.

Borsa İstanbul’da holding endeksi de güne iyi başlayanlar arasında yer aldı. Endeks değerindeki yükseliş yüzde 0,25 oranında kaydedildi. Holding endeksi açılışta değerine yüzde 0,20 ekledi.

Sektörel endekslerin gün açılışında bazı sektörler yukarı yönlü hareket ederken, bazı sektörler kayıplara ev sahipliği yaptı. Buna göre günün en iyi açılışı metal eşya makine yaptı. endeks işleme yüzde 089’luk sıçramayla başladı. Bugünün açılışın kayıp yaşayan sektörler arasında en çok gerilemeyi tekstil - deri gördü. Kayıp yüzde 0,29 olarak belirlendi.

BIST 100 Endeksi 121 Bin Puana Yaklaştı

Bilindiği üzere borsa dün açıklanan yılın ilk ayına ilişkin imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi verilerini yakından takip etti. Endeksin beklentinin üzerinde artması BIST 100 endeksine olumlu yansıdı. Endeksteki yükseliş sonrasında BIST 100 120.893,98 puan seviyesine tırmandı. Yurtiçinde bunlar yaşanırken, özellikle Avrupa borsalarında kaydedilen negatif yönlü seyir gün kapanışını olumsuz etkiledi. Bunun yanında endeksin aşağı yönlü seyrini bankacılık hisselerindeki kâr satışları da etkisi altına aldı. Tüm bu gelişmeler BIST 100 endeksinin gün sonunda yüzde 0,41 puan gerilemesine neden oldu. Kapanış göstergeleri endeksin 119 bin 44 puanda kaldığını kanıtladı.

Piyasa uzmanlarına göre, BIST 100 teknik açıdan değerlendirildiğinde 119 bin ile 118 bin 300 puan aralığında destek seviyesine çıkacak. Endeksin direnç aralığı ise 120 bin 300 ile 121 bin arasında kaydedilecek.