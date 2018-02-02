Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin rekorlar yılı diye tanımladığı 2018 yılına ihracat rekoruyla girdi. Ocak ayında yüzde 24’lük ihracat artışıyla 1 milyar 73 milyon 36 bin dolarlık ihracata imza atan Egeli ihracatçılar, Ocak ayları dikkate alındığında 79 yıllık EİB tarihinin ihracat rekorunu kırdı.

EİB’nin bundan önceki rekoru, 2014 yılı Ocak ayında gerçekleştirdiği 1 milyar 60 milyon 180 bin dolarlık ihracat rakamı idi. Egeli ihracatçılar, 2017 yılı Ocak ayında ise; 867 milyon 656 bin dolar ihracat gerçekleştirmişti.

Türkiye’nin Ocak ayı ihracatı yüzde 16,3’lük artışla 10 milyar 486 milyon dolardan 12 milyar 198 milyon dolara çıkarken, Ege İhracatçı Birlikleri’nin ihracat artış hızı Türkiye ortalamasının 7 puan üzerinde oldu.

Ege İhracatçı Birlikleri’nin son bir yıllık dönemde kayda aldığı ihracat ise yüzde 10’luk artışla 12 milyar 35 milyon dolara çıktı. Egeli ihracatçılar 4 yılın ardından 12 milyar dolar barajını tekrar geçti.

12 ihracatçı birliğinin bulunduğu Ege İhracatçı Birlikleri’nde 11 ihracatçı birliği 2017 yılı Ocak ayına göre ihracatını arttırma başarısı gösterirken, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin ihracatı 2017 yılı Ocak ayının gerisinde kaldı.

Sanayi ürünleri ihracatı 594 milyon 592 bin dolarlık payla Ege İhracatçı Birlikleri’nin 2018 yılı Ocak ayı ihracatında aslan payını aldı. EİB’den yapılan tarım ürünleri ihracatı ise; yüzde 25’lik artışla 332 milyon dolardan 416 milyon dolara çıktı. Madencilik ürünleri ihracatı yüzde 2’lik gelişimle 61 milyon 951 bin dolara yükseldi.

Zeytinyağı İhracatı Rekorlar Kırmaya Devam Ediyor

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği ihracatını yüzde 181’lik rekor artışla 18 milyon 672 bin dolardan, 52 milyon 453 bin dolara çıkardı. Zeytin ve Zeytinyağı sektörü, Türkiye geneli ihracat rakamını ise yüzde 153 geliştirerek 63 milyon 499 bin dolara yükseltti ve Türkiye geneli ihracatını en fazla arttıran sektör oldu.

Demir İhracatı Hong Kong ile Zirveye Çıktı

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği ise; ihracatını yüzde 68 geliştirerek Türkiye’ye 134 milyon 37 bin dolar döviz kazandırdı ve EİB çatısı altındaki 12 ihracatçı birliği arasında birinci sıraya yükseldi. Egeli demir ihracatçılarının, Hong Kong’a yaptığı 29 milyon 641 bin dolarlık demir ihracatı Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin zirveye çıkmasında itici güç oldu.

Hazırgiyim İhracatı Yüzde 20 Arttı

Ege İhracatçı Birlikleri’nin 2017 yılı ihracat şampiyonu Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin 2018 yılı Ocak ayı ihracatı, bir önceki yılın Ocak ayına göre yüzde 20’lik artışla 115 milyon 49 bin dolara yükseldi ve genel sıralamada zirvenin ortağı oldu.

Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatı 1 Milyar Dolara Koşuyor

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, Ocak ayında 93 milyon 448 bin dolarlık ihracata imza atarken, yıllık ihracatı 951 milyon 755 bin dolara yükseldi. Su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı yüzde 21 gelişim gösterdi. Sektör, bu performansı ile 2018 yılı içinde 1 milyar dolar barajını kolaylıkla aşacak görüntü çiziyor.

Tütün ve Kuru Meyve İhracatında İşler Yolunda

Ege Tütün İhracatçıları Birliği ise; 75 milyon 750 bin dolarlık ihracatı 2018 yılı Ocak ayında hanesine yazdırdı. Ocak ayında ihracatını yüzde 29 arttırma başarısı gösteren Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 65 milyon 905 bin dolarlık ihracat rakamına erişti.

Maden İhracatı 2018 Yılında Çin ve Hindistan ile Artacak

2018 yılına Çin ve Hindistan pazarlarındaki olumlu gelişmeler nedeniyle büyük umutlarla giren Ege Maden İhracatçıları Birliği Ocak ayında 61 milyon 951 bin dolar ihracata imza attı. Xiamen ve Marble Doğaltaş Teknolojileri Fuarlarına hazırlanan Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin 2018 yılında artış seyrini arttırarak sürdürmesi bekleniyor.

Hava kargo ile katma değerli ürün ihracatını arttırmak isteyen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, 2018 yılı Ocak ayında ihracatını yüzde 17’lik gelişimle 58 milyon 309 bin dolara çıkardı. EİB’den yapılan yaş meyve sebze ve mamulleri ihracatı yıllık bazda ise 750 milyon dolar bandına yaklaştı.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği yüzde 24’lük ihracat artışıyla 49 milyon 615 bin dolarlık ihracat rakamına ulaşırken, Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği’nin ihracatı ise; yüzde 4’lük gelişimle 20 milyon 443 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

İhracatı yüzde 15 gerileyen Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 18 milyon 964 bin dolarda kalırken, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği yüzde 39’luk artışla ihracatını 14 milyon 524 bin dolara tırmandırdı.

EİB Koordinatör Başkanı Ünlütürk; “2018 Yılına Güzel Bir Başlangıç Yaptık”

Ege İhracatçı Birlikleri’nin 2018 yılına güzel bir başlangıç yaptığını belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, Türkiye ortalamasının üzerinde ihracat artış hızı yakalamaktan mutlu olduklarını kaydetti.

İhracatçılar olarak 2018 yılına yeni ihracat hedefleri belirleyerek girdiklerini hatırlatan Ünlütürk, “Ege İhracatçı Birlikleri olarak, 2018 yılında yüzde 8’lik ihracat artış hızı ve 13 milyar dolar ihracat hedefimiz var. Ocak ayındaki performans bu hedefe kolaylıkla ulaşabileceğimizi ortaya koyuyor. 7 bin 500 ihracatçımızla hedefe ulaşmak için katma değerli ürün ihracatına yoğunlaşacağız, tasarım, inovasyon ve Ar-Ge ağırlıklı çalışmalarımıza devam edeceğiz. Fuar, sektörel ticaret heyeti, alım heyeti organizasyonları gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

Almanya Liderliğini Sürdürüyor

Ege İhracatçı Birlikleri’nin 2018 yılı Ocak ayındaki ihracatında Almanya, 127 milyon 100 bin dolarlık ihracat rakamıyla zirvedeki yerini korudu. Almanya’ya ihracat 2017 yılı Ocak ayında 97 milyon 305 bin dolar olmuştu. Almanya’ya ihracat yüzde 30 gelişim gösterdi.

Siyasi ilişkilerimizin gel-gitler yaşadığı Amerika Birleşik Devletleri’ne EİB üyeleri Ocak ayında 106 milyon 753 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. EİB’nin ABD’ye ihracatı yüzde 57 arttı.

EİB’den Hong Kong’a yapılan ihracat Ocak ayında, yüzde 914’lük rekor artışla 3 milyon 176 bin dolardan, 32 milyon 212 bin dolara yükseldi. Yunanistan’a ihracat ise yüzde 112’lik sıçrama ile 19 milyon 889 bin dolara çıktı. Egeli ihracatçıların başarı gösterdiği bir diğer ülke ise İspanya oldu. İspanya’ya ihracat yüzde 72’lik artışla 39 milyon 687 bin dolardan, 68 milyon 302 bin dolara geldi