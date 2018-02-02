Gaming İstanbul Bayrampaşa Forum'da!
Advert Advert Advert


Gaming İstanbul Bayrampaşa Forum'da!


Gaming İstanbul Bayrampaşa Forum'da!
Gaming İstanbul Bayrampaşa Forum'da! Elif İşçi - Tarih: 2018-02-02 Saat: 10:47:21
Anasayfa Şirketler Gaming İstanbul Bayrampaşa Forum'da!

Küresel anlamda hizmetleri ile dikkat çeken oyun fuarı Gaming İstanbul heyecanı Bayrampaşa'da meraklıları ile buluşuyor. Bayrampaşa'da bulunan Mediamarkt standı Gaming İstanbul meraklılarını bir araya getirmek için hizmet veriyor.

Oyun dünyasının bir numaralı adresi olma yolunda önemli adımlar atan MediaMarkt, oyun tutkunlarını bir araya getiren Gaming Forum’da eğlenceyi zirveye taşıdı. 20-28 Ocak tarihleri arasında Forum İstanbul Alışveriş Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe yoğun ilgi gösteren oyun severler, MediaMarkt’ın katılımcılara sunduğu birbirinden güzel programlarla da unutulmaz anlar yaşadı.

PUBG’de Üst Düzey Rekabet

Gaming Forum ana sahnesinin karşısında kurulan MediaMarkt GameZone standı, etkinlik boyunca oyun severlerin uğrak noktası oldu. En popüler oyunlar arasında yer alan PUBG, CS:GO, Battlefield ve Fifa gibi oyunları farklı platformlarda oynama fırsatı bulan her yaştan katılımcı, sürpriz hediyeli turnuvalar sayesinde yeteneklerini sergileme fırsatı buldu.

Nostaljik Atari Keyfi

GameZone standında kurulan nostaljik atari ise oyun severleri geçmişe götürdü. Ziyaretçiler ayrıca Harley Quinn ve PUBG oyununun karakterleriyle fotoğraf çektirerek, sosyal medya hesapları için eğlenceli kareler yakaladı. Standın bir başka ilgi çeken köşesi ise tablet bilgisayarların kurulduğu olduğu alandı. Tabletler aracılığıyla mediamarkt.com.tr’den alışveriş yapan ziyaretçiler, en yeni teknolojileri rakipsiz fiyatlarla satın aldı.

gaming istanbul ekonomi haber basın bülteni
KREDİ HABERLERİ
İpotekli Kredi Nasıl Alınır? Dikkat Edilmesi Gerekenler! İpotekli Kredi Nasıl Alınır? Dikkat Edilmesi Gerekenler! Bankalardan ipotekli kredi alırken dikkat edilmesi gereken önemli hususlar, yerine getirilmesi kriterler vardır. Bunlardan en önemlisi...
SMS (Mesaj) ile Kredi Başvurusu Nedir ve Nasıl Yapılır?
SMS (Mesaj) ile Kredi Başvurusu Nedir ve Nasıl Yapılır? Nakit ihtiyaçlarının karşılanması bazı durumlarda çok önemli ve acil olmaktadır. Sürekli olarak gelişme gösteren teknoloji ile birlikte bankalar da sundukları hizmetleri çeşitlendirmektedirler.
Yüksek Tutarlı İhtiyaç Kredisi Nasıl Çekilir?
Yüksek Tutarlı İhtiyaç Kredisi Nasıl Çekilir? Bankalar ihtiyaç kredilerini belli bir limit dahilinde verirler. Her bankanın hem Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) mevzuatları çerçevesinde hem de kendilerine özel kriterleri bulunur. İlk olarak her zaman...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Borsa Haftanın Son İşlem Gününe Yükselişle Başladı - 02.02.2018
Borsa Haftanın Son İşlem Gününe Yükselişle Başladı - 02.02.2018
2 Şubat Çeyrek Altın Kaç Lira? Altın Piyasası Güncel Fiyatlar…
2 Şubat Çeyrek Altın Kaç Lira? Altın Piyasası Güncel Fiyatlar…