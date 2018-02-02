Oyun dünyasının bir numaralı adresi olma yolunda önemli adımlar atan MediaMarkt, oyun tutkunlarını bir araya getiren Gaming Forum’da eğlenceyi zirveye taşıdı. 20-28 Ocak tarihleri arasında Forum İstanbul Alışveriş Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe yoğun ilgi gösteren oyun severler, MediaMarkt’ın katılımcılara sunduğu birbirinden güzel programlarla da unutulmaz anlar yaşadı.

PUBG’de Üst Düzey Rekabet

Gaming Forum ana sahnesinin karşısında kurulan MediaMarkt GameZone standı, etkinlik boyunca oyun severlerin uğrak noktası oldu. En popüler oyunlar arasında yer alan PUBG, CS:GO, Battlefield ve Fifa gibi oyunları farklı platformlarda oynama fırsatı bulan her yaştan katılımcı, sürpriz hediyeli turnuvalar sayesinde yeteneklerini sergileme fırsatı buldu.

Nostaljik Atari Keyfi

GameZone standında kurulan nostaljik atari ise oyun severleri geçmişe götürdü. Ziyaretçiler ayrıca Harley Quinn ve PUBG oyununun karakterleriyle fotoğraf çektirerek, sosyal medya hesapları için eğlenceli kareler yakaladı. Standın bir başka ilgi çeken köşesi ise tablet bilgisayarların kurulduğu olduğu alandı. Tabletler aracılığıyla mediamarkt.com.tr’den alışveriş yapan ziyaretçiler, en yeni teknolojileri rakipsiz fiyatlarla satın aldı.