Şişecam'dan Kızılay'a Tam Destek
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Şişecam'dan Kızılay'a Tam Destek


Şişecam'dan Kızılay'a Tam Destek
Şişecam'dan Kızılay'a Tam Destek Elif İşçi - Tarih: 2018-02-02 Saat: 10:51:55
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Türkiye'nin en önemli sanayi kuruluşlarından birisi olan Şişecam yaptığı çalışmalarla birlikte dikkat çekiyor. Son olarak Kızılay için kan bağışı toplamak adına gerekli destekleri verdiğini açıkladı.

Türkiye’nin en köklü sanayii kuruluşları arasında yer alan Şişecam Topluluğu, Türk Kızılayı’na destek kampanyası başlattı. Kampanya kapsamda Şişecam Topluluğu çalışanları Türk Kızılayı’nın gönüllü kan bağışçıları olacak.

02.02.2018 – Düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında küresel bir oyuncu olan Şişecam Topluluğu, Türk Kızılay’ının kan bağışı kampanyasına destek veriyor.

Ülkenin ihtiyacı olan kan bağışının, bilinçli ve düzenli kan bağışçılarından karşılanması için başlatılan destek kampanyası kapsamında Şişecam Topluluğu çalışanları, 8 ildeki 17 farklı noktada Kızılay’a kan bağışında bulunacak. Kampanya, Topluluğun Mersin, Bursa, Eskişehir, Denizli, Kırklareli, Ankara ve Kocaeli’nde yer alan üretim tesislerinin yanı sıra, İstanbul’da yer alan Şişecam Genel Merkezi ve Kocaeli Gebze’deki Şişecam Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde de uygulanacak.

Kızılay Kuzey Marmara Bölge Müdür Vekili ve Kartal Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Tanju Levent Çetinkaya, Şişecam Topluluğu ile imzalanan protokolü teslim etmek üzere Şişecam Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Çetinkaya’yı Şişecam Topluluğu İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Başkanı Şengül Demircan ağırladı.

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